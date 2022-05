La pera Williams Bon Chretien.

La pera Williams ha origini inglesi e selezionata prima volta nella seconda metà del ‘700 da un maestro di scuola elementare di nome Wheeler in un villaggio alla periferia di Londra, Aldermaston. Il nome Williams si deve a colui che presentò il frutto alla Royal Horticultural Society: Mr. Richard Williams, un vivaista di Turnham Green che si premurò di diffondere questa varietà in tutta l’Inghilterra. Oltre che con la storpiatura di “pera William” spesso utilizzata in Italia, questa qualità di pera è conosciuta nel mondo con altri nomi ad esempio negli Stati Uniti e Canada pera Bartlett e Red Bartlett, derivante dal nome di colui che la introdusse per primo in America Enoch Bartlett, e dal colore rosso che caratterizza la variante americana della Williams. Viene chiamata anche pero Aldermaston, dal nome appunto del villaggio inglese dove fu isolato il primo seme nel 1765. In Francia viene chiamata pera Bon Chretien, secondo la tradizione francese che ne attribuisce la paternità a Francesco di Paola, un guaritore calabrese giunto alla corte di Luigi XI in Francia che offrì al re un seme di questa pera proveniente proprio dal suo paese d’origine; essa fu poi coltivata per volere del sovrano in ossequio all’uomo e in inglese dettea pera good Christian, che ovviamente è dovuto alla traduzione in inglese del nome “Bon Chretien”, in ogni caso, sempre di pera Williams si tratta: il suo nome ufficiale completoè come detto all’inizio pera Williams Bon Chretien. La sua provenienza è molto probabilmente legata alla specie del Pyrus communis, il “pero comune”, la varietà di pianta di pero che cresce e si diffonde nelle zone centrali e centro-orientali d’Europa, ma anche in Medio Oriente e nel sud est asiatico. Le sue varie denominazioni derivano invece dai suoi diffusori principali, coloro che l’hanno fatta conoscere e ne hanno introdotto il commercio dopo la metà del XVIII secolo. Pensate che i primi a a consumare e commercializzare la pera williams, al tempo non ancora nota con questo nome, furono gli Egizi, che la introdussero e la fecero conoscere anche alle popolazioni degli antichi Greci e degli antichi Romani. L’incremento del commercio di questa pera fu poi facilitato dai traffici di mercanti che collegavano Europa e Asia, lungo la via della seta, fino ad arrivare in Cina. Poi eccoci alla moderna pera Williams, con la sua forma, fisionomia e colore grazie agli esperimenti e incroci alimentari effettuati nel Seicento e nel Settecento in Europa, soprattutto in Inghilterra. Le prima testimonianze documentarie evidenziano la forte presenza di questo frutto nelle contee inglesi del diciottesimo secolo, in particolar modo nella contea di Berkshire. Qui un giovane imprenditore decise di spendere tutti i suoi risparmi per acquistare un lotto di terreni coltivati e puntare tutto sulla produzione e sulla vendita di questa varietà di pera, dandole il proprio nome, “William Pear”. La stessa scommessa imprenditoriale fu tentata il secolo seguente da un altro giovane di belle speranze, questa volta un americano, che a sua insaputa coltivava e seminava i semi della pera williams, ma non essendone consapevole decise a sua volta di dare il proprio nome a quella fortunata varietà di pera. Ecco spiegato il perché del secondo nome di questo frutto, pera Bartlett e Red Bartlett. Un vecchio proverbio francese narra che la pera bollita salva la vita e si formaggio, pane e pere, è pasto di cavaliere!

Favria, 19.05.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Per rendere migliore la nostra vita dobbiamo farci entrare alcune persone. Per renderla perfetta bisogna mandarne a quel paese altre. Felice giovedì.

Commenti