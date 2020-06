La passione ci incoraggia ad andare avanti!

Sono stato recentemente ad una S. Messa di trigesima, trenta giorni dopo la morte, di un Alpino deceduto durante la pandemia, per rendere come gruppo di dovuti onori. Alla fine della S. Messa il capogruppo Giovanni ha detto, non letto, la preghiera degli Alpino, con grande passione e convinzione. Una preghiera che si recita dal 1949, che trae origine da una lettera ritrovata nel 1947, datata 1935, nella quale compare una personale preghiera elaborata per gli Alpini. Già l’inizio, la preghiera ci porta sulle nude rocce, sui ghiacciai perenni dove gli Alpini hanno combattuto nella Grande Guerra, e li il pensiero va ai famigliari, madri, mogli, sorelle, figli e fratelli e qui escono i tre comandamenti Alpini, quello di non dimenticare i sacrifici di chi ci ha preceduto, ricordare i Caduti aiutando i vivi, riconoscersi in soli due simboli che sono il Cappello e il Tricolore e la solidarietà con i fratelli ed infine si conclude con la straordinaria dignità delle persone semplici condensata efficacemente nella parte finale dedicata all’invocazione alla Madonna. Poi come Gruppo ci siamo avviati al Cimitero per recitare ancora una preghiera a Censo, ricordando anche suo cognato Bruno mancato cinque mesi prima, anche lui Alpino. Avviandomi verso il Cimitero ho avuto questi semplici pensieri che voglio condividere. Come Alpini ci impegniamo, ma forse possiamo fare di più per onorare quelli che ci hanno preceduto, vista la bella partecipazione di soci e aggregati alla cerimonia. La nostra forza oggi si chiama Spirito di Corpo che si può definire con poche semplici parole, amicizia, disponibilità e rispetto delle regole che non sono comportamenti distinti gli uni dagli altri, bensì situazioni da vivere in ogni momento nel loro insieme. Sperando di ben interpretare lo Spirito Alpino nella mia ignoranza, dove c’è amicizia, c’è disponibilità a collaborare e la collaborazione si realizza seguendo le regole stabilite. Badate bene non sono parole astratte, ma la base sulla quale gli Alpini devono lavorare uniti, tramandando i nostri valori, perché noi passiamo da questa terra ma le idee restano e continuano a camminare sulle gambe di altri esseri umani.

Favria, 19.06.2020 Giorgio Cortese

A volte l’intuizione di un istante talvolta vale una vita di esperienza.

