La parola allibito, esterrefatto, senza livore.

Quando diciamo che siamo sbigottiti, vuole dire che siamo allibiti. Ho cercato il significato di “allibito” nel dizionario e ho trovato: Esterrefatto, sbigottito, assalito da un intenso ed improvviso stupore. Ma “stupore” vuol dire grande meraviglia e si può provare meraviglia come un sentimento gradevole. La parola allibito parola deriva dal lemma latino livere, essere livido. Allibito è uno stupore atterrito, che si dipinge sul volto con un colore livido, terreo. Insomma se sono allibito voglio significare turbamenti profondi che lasciano attoniti, basiti , una sorta di sorpresa incredula, spaventata, preoccupata. Se allibito vuole dire provare uno stupefatto livore, anche la parola esterrefatto, che significa atterrito, spaventato, stupito è molto simile. Esterrefatto deriva dal lemma latino exterrere atterrire, che a sua volta è composto da ex rafforzativo e terrere spaventare, e facere fare. Quando siamo esterrefatti, siamo in primis atterriti, spaventati, anche se oggi l’esterrefatto è diventato sinonimo di stupito, direte si è attenuata, ricordiamo che i sentimenti del terrore e quella dello stupore sono attigui. Il livore è invece il sentimento di invidia, rancore, deriva dal latino livor, livido. Un sentimento intenso segna che il corpo colorando il volto. E quando il volto viene trasfigurato dall’astio, tinto di scuro, simbolicamente violaceo o verdastro, allora è esploso il livore. Si tratta di una rancore rabbioso, biliosa, alimentato da un’invidia che consuma, un sentimento spregevole e bestiale, una brutta malattia da cui bisogna guarire subito, se no il primo a rimetterci è chi prova livore. Mi fermo qui se do chi mi legge da allibito può rimanere basito.

Favria, 29.04.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Se ogni giorno cerco di tenere il viso rivolto verso il sole così le ombre cadranno alle mie spalle. Felice venerdì.

