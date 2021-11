CASELLE TORINESE. “Diciassette ragazzi con disabilità e i loro accompagnatori che dovevano prendere la navetta da Porta Susa a Caselle sono stati trattati male e lasciati a piedi, anche se erano i primi della fila e, comunque, dovrebbe essere loro garantito un accesso prioritario.

La scusa era che non avevano già fatto il biglietto a terra, quando si può fare a bordo e non è garantita alcuna prelazione a chi ne è già fornito: ce lo ha confermato il servizio di informazione della Sagat. Un episodio incomprensibile, contrario alla logica, all’etica e alle più [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)