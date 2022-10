Quando, durante l’ultimo consiglio comunale, il capogruppo di Lanzo per Noi Matteo Filippin ha letto il testo della sua mozione sulla costruzione di un tavolo di monitoraggio sulla crisi economica, si capiva già che le idee che conteneva non sarebbero passate facilmente.

Alla fine della discussione della mozione (che coincideva con la fine del consiglio) si è arrivati a una proposta che accontentava un po’ tutti, e che infatti tutti hanno votato. E recita più o meno così: l’idea del tavolo di monitoraggio verrà discussa in sede extraconsiliare (forse) per capirci qualcosa in più.

Anche perché dal [...]