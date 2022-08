Nel periodo di apertura della Mostra della Ceramica sono numerose le manifestazioni collaterali previste a Castellamonte.

Dopo lo splendido concerto tenutosi nella Rotonda Antonelliana poche ore dopo l’inaugurazione, ovvero la sera di sabato 20 agosto, in questo fine settimana sono previsti due appuntamenti: per sabato 27 la Cena della Ceramica in Piazza Martiri della Libertà con servizio di ristorazione a cura del vicino e prestigioso ristorante “Tre Re” e per domenica 28, con inizio alle 10, la 1° edizione della Caccia al Tesoro delle Tre Terre Canavesane andando alla scoperta dei tesori del territorio tra le vie di Castellamonte.

Sabato 27 della città e della sua mostra si occuperanno ben due trasmissioni della RAI: Weekly- Finestre aperte sul territorio di Rai Uno, che va in onda al mattino, sarà presente con i propri inviati a Castellamonte a ad Agliè ovvero in due delle tre località che hanno dato vita nel 2015 al progetto Tre Terre Canavesane. Nel primo pomeriggio si parlerà di Castellamonte anche su Rai Tre nel corso del TG Regionale.

Per quanto riguarda il primo fine settimana di settembre, venerdì 2 ci si ritroverà alle 21 alla Rotonda Antonelliana per la Serata Poesia e Musica. Sabato 3 settembre alle 16, nel castello della città, si celebreranno i 20 anni con Terra Mia (l’Associazione di Ricerca, Studio e Valorizzazione del Patrimonio Archeologico, Storico, Ambientale, Culturale di Castellamonte e del Canavese). Domenica 4 settembre doppio appuntamento, uno gastronomico ed uno culturale. Alle 9 Mangiar per vie e Bon Pat, con degustazioni preparate dai ristoratori nelle vie del centro storico. Alle 17, di nuovo al Castello, una Masterclass di Angelo Mellone e Peppone Calabrese nell’ambito del Festival della Reciprocità 2022. Mellone è scrittore e vice-direttore di “RAI Daytime”; Calabrese il conduttore di “Linea Verde” su RAI Uno. Il titolo, un po’ criptico, è “LOCUS Trasformare la materia in desiderio – Comunità e Territori al centro della ripartenza”. L’ingresso sarà gratuito. “Vi invito tutti a partecipare” – ha detto il sindaco durante l’inaugurazione, stuzzicando l’uditorio con queste frasi: “Sembra una cosa filosofica ma non lo è: è una cosa che servirà al nostro territorio per crescere. Dobbiamo imparare da chi sa, e fare nostro questo insegnamento; è necessario essere più bravi degli altri se vogliamo attrarre gente in Canavese”.

Il Festival della Reciprocità – lo ricordiamo – è un’iniziativa delle Tre Terre Canavesane, avviata il 7 ed 8 maggio a San Giorgio con il “Mercato della Terra e della Biodiversità” e proseguita con numerosi appuntamenti che hanno visto protagoniste a turno le tre località e che si concluderanno alla fine dell’estate. All’interno di questo Festival hanno trovato posto sia manifestazioni nuove sia altre già consolidate che tuttavia, entrando a far parte di un progetto unitario, hanno acquistato maggior importanza, maggior risonanza ed una dimensione extra-comunale che va nella direzione tanto auspicata da un certo numero di sindaci, fra i quali il primo cittadino di Castellamonte Pasquale Mazza.

In un’area come quella del Canavese, che è sempre stata caratterizzata da un forte particolarismo municipale, queste forme di collaborazione non sono scontate ma sembrano cominciare ad imporsi e ad attrarre l’attenzione di altre amministrazioni comunali. Sembra esserne una prova la presenza massiccia di sindaci del territorio all’inaugurazione della Mostra della Ceramica sabato 20 agosto: almeno una trentina i primi cittadini o i loro rappresentanti che si sono assiepati davanti all’ingresso del Liceo Artistico “Felice Faccio” con le fasce tricolori.

Sempre durante l’inaugurazione, Mazza aveva preannunciato – “giusto per mettervi un po’ di curiosità” – un progetto del quale non ha in effetti rivelato quasi nulla: “Per Natale, con i sindaci di Agliè Marco Succio e di San Giorgio Andrea Zanuso, stiamo preparando un’iniziativa nuova. Se tutto fila liscio, ci sposteremo fuori regione ed arriverà qui un brand importante”. Non resta che attendere per capire di cosa si tratterà.

