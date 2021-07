Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La mitica Aratta!

Accadde 4.200 anni fa. Il clima cominciò a cambiare. I monsoni seguivano percorsi del tutto nuovi e nel volgere di pochi decenni le verdi alture dell’odierno Iran sudorientale diventarono montagne di sabbia. Dove prima sorgeva una città florida, adesso si estendeva un ambiente arido e inospitale. Gli ultimi anni furono crudeli, la terra non dava più cibo, l’esame delle tombe ha rivelato le spoglie di bambini malnutriti. Era la fine di una civiltà. I resti di quell’antico centro abitato sono emersi di nuovo, grazie agli scavi effettuati da una missione archeologica italo- iraniana. Questa città viene chiamata Shahr-i Sokhta, che vuol dire Città bruciata, conosciuta come la Pompei d’Oriente. Mentre a Pompei ogni cosa è rimasta cristallizzata nella lava del Vesuvio, a Shahr-i Sokhta è stata la sabbia del deserto a compiere il lavoro di conservazione. Una sabbia ricca di sale che ha assorbito anche la minima goccia di umidità lasciando inalterati i manufatti, le sepolture e i tesori. Alcuni studiosi sono convinti di poter identificare la Pompei d’Oriente con la leggendaria Aratta. I Sumeri erano affascinati dal mito di questa città fantastica, collocata a Oriente. Una città colma di ricchezze, piena d’oro, argento e lapislazzuli. La città divenne un punto di raccolta e trasformazione dei materiali. Nei laboratori gli artigiani ricavavano gioielli da metalli preziosi, modellavano ceramiche, cesellavano i lapislazzuli delle mitiche montagne blu afghane. I prodotti diretti verso la ricca Mesopotamia viaggiavano sul dorso dei cammelli lungo un itinerario che in seguito diventerà la Via reale di Persia fatta costruire dal re Dario. Quando arrivavano mercanti stranieri non sapevano come intendersi con gli abitanti locali. Allora usavano un sistema di segni, con un bastone tracciavano linee e punti per terra. Fu uno dei primi tentativi di dare vita a un metodo di scrittura. Enmerkar e il signore di Aratta è un poema sumerico di 636 versi, il primo di un ciclo in cui si narra del conflitto, probabilmente reale, che aveva contrapposto le città di Uruk e Aratta intorno al 3.000 a.C. Il poema narra il sorgere della disputa fra Enmerkar, sovrano di Uruk, e il signore di Aratta. Enmerkar è un re leggendario che la lista reale sumerica colloca tra i mitici sovrani della I dinastia di Uruk. Il poema non parla di scontri armati, ma solo l’andirivieni di un messaggero che trasmette il pensiero dei due sovrani. La volontà del sovrano di Uruk di sottomettere Aratta al suo dominio si scontra con il rifiuto dell’altro sovrano, ma il problema della sovranità si intreccia con proposte di scambi commerciali tra le granaglie di cui è ricca Uruk e il legname e le pietre dure di cui è provvista la regione di Aratta. Il brano più interessante del poema è probabilmente quello in cui il re di Uruk, volendo trasmettere un messaggio troppo complesso perché sia ricordato con certezza dal messaggero, inventa la scrittura perché il messaggero aveva la “lingua pesante”, non era capace di ripeterlo. Allora il re di Uruk, Kullab impastò l’argilla e vi incise le parole come in una tavoletta ed esse furno visibili al signore di Aratta. Il mito sull’invenzione della scrittura contiene probabilmente un nocciolo di verità nel ricordare la particolare funzione svolta dalla città di Uruk. La descrizione delle due città suggerisce che Aratta fosse nata come colonia urukita. La contesa tra le due città costituisce l’argomento di altri cinque poemi del ciclo epico e viene infine risolta a favore di Uruk. Aratta per i Sumeri Arratù era simbolo di eccellenza, il topos di tutti i miti come Troia lo fu per quelli dell’Asia Minore. I poemi sumerici ne parlano come di una città magica, distante sette montagne, in cui viveva un sovrano che in alcuni testi è “il Signore di Aratta”, in altri è chiamato Ensurgiranna. Perfino la dea sumera Inanna l’ha scelta come sua sede, il tempio a lei dedicato dove tutto risplende tutto perché ricoperto di lapislazzuli. Ad Aratta allude anche la dea Ishtar nel poema dedicato alle imprese dell’eroe Gilgamesh. Ora, gli archeologi hanno davvero trovato a Shahr-i Sokhta la misteriosa Aratta? Chissa?

Favria, 3.07.2021 Giorgio Cortese

