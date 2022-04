LAURIANO. Dopo qualche mese di silenzio, si torna a parlare della palestra della scuola primaria. O meglio, dell’attività di educazione fisica, spostata da quest’anno scolastico presso il polivalente “Giuseppe Dutto” di via Marconi.

Il gruppo di minoranza “Lauriano e Piazzo Domani” già in passato, insieme ad alcuni genitori, aveva manifestato delle perplessità sull’adeguatezza del polivalente per l’ora di scienze motorie. Le critiche riguardavano, tra le altre cose, la lontananza della struttura dall’edificio scolastico vero e proprio, oltre alla pericolosità del tratto di strada da percorrere per giungervi.

Serlenga, Dutto e Bertolo hanno dunque deciso di presentare [...]