Ormai a casa, in convalescenza, sto riflettendo sulla mia recente esperienza: un intervento chirurgico, presso l’ospedale di Ivrea, reparto ginecologia.

Quei brevi giorni di degenza hanno lascito in me un ricordo particolare: ho deciso di raccontare ai lettori le mie emozioni.

Tanto si dice e si scrive sulla Sanità in questo periodo di Pandemia, che ritengo importante fissare le cose positive che la vita offre.

Quel mattino, il 3 dicembre, nella mia stanza di ospedale, attendevo di essere portata in sala operatoria. La finestra del 5° piano mi permetteva di spaziare con lo sguardo sulle colline della Serra e sul fiume Dora Baltea, che si snoda pigro fra gli edifici della città, e scende fino alle colline di Caluso, dove nell’antichità la regina Ipa aveva previsto il grosso varco per le acque della Piana Canavesana.

Poi il mio sguardo si volgeva al nord: all’imbocco della Valle d’Aosta il sole colorava di rosa le cime dei monti spruzzati di neve.

La Natura mi suggeriva quiete e mi ponevo in ascolto.

Improvviso, il vagito di un neonato: le grida mi comunicavano il dispiacere di una creaturina, che aveva dovuto lasciare il nido calmo e accogliente del grembo materno.

Poi, un altro neonato: questa volta coglievo gli strilli di un piccolo agguerrito, che entrava in un mondo in cui lui avrebbe dovuto portare un cambiamento.

Erano tutte mie fantasie?… Ma no! Quei vagiti, che sentivo dalla mia camera, erano proprio diversi…

Il Personale Medico e Sanitario mi raggiungeva più volte, in camera, per stabilire colloqui esplorativi: osservavo i visi rassicuranti, i sorrisi e ascoltavo le parole gentili.

Anche il personale addetto alle pulizie passava quasi inosservato, per non disturbare la mia quiete. E, se ponevo una domanda, per distrarmi un poco, la risposta era gentile e sollecita.

Poi, all’ora del pranzo, che a me non toccava perché dovevo rimanere a digiuno, giungevano dal corridoio brevi risate argentine: forse le infermiere stimolavano con il loro sorriso un buon pranzo sereno?

Ma per me c’era ancora il tempo dell’attesa… E a tratti percepivo, nel sottofondo di quell’atmosfera, una lieve musica rassicurante.

Infine il viaggio verso la sala operatoria: due Signore barelliere gentili e sorridenti mi portavano più giù. E ad accogliermi: tanti medici con la mascherina e lo sguardo intento.

Riconobbi gli occhi del dr Bogliatto, che mi aveva seguita nelle visite precedenti. Mi sentii rassicurata e mi addormentai!

I tre giorni che seguirono l’operazione mi lasciarono il tempo di riflettere.

Nella tranquillità della mia camera pensavo alla mia esperienza.

Avevo incontrato persone umane, generose, attente, disponibili al dialogo e a dare risposte utili ed esaurienti. Così era stato anche nella giornata del pre-ricovero.

Posso affermarlo ora con emozione: vorrei esternare la mia riconoscenza e gratitudine per aver vissuto una esperienza umana arricchente.

Sono stata una brava insegnante, e so, per esperienza, che l’adulto è coinvolto in ambito educativo ad accompagnare i giovani nella crescita personale e nell’acquisizione della cultura.

Ma all’ospedale di Ivrea ho scoperto una cosa importante: chi è preposto ad un impegno sanitario non può solo avere doti culturali, psicologiche, e umane…come un insegnante…

Chi svolge un compito nella sanità deve avere una dote umana al di là della cultura: guarire un paziente è una condivisione di Anime.

Tanti anni sono trascorsi da quando sono stata in un ospedale, per far nascere i miei figli. E mi ero scordata quanto impegnativo sia il Dono di chi aiuta l’Uomo a guarire.

Voglio esprimere al dr Fabrizio Bogliatto e a tutto il Personale del reparto di ginecologia, da Lui diretto, il mio Grazie e la mia Ammirazione:

Ho sperimentato e sono convinta che là, nell’ospedale di Ivrea, l’input di tutto il Personale, nel reparto di ginecologia e ostetricia, sia volto alla consapevolezza verso il Guarire come una missione di amore e di dedizione.

Ringrazio l’Infinito che l’Essere Umano voglia e sappia scegliere questo.

Concludo con le parole del dr Bogliatto: “l’Ospedale è una fucina per i giovani medici che rappresenta un incubatore per il futuro, il cui personale verrà impiegato nell’Ospedale nuovo, forte di ciò che ha potuto acquisire nell’attuale.”

Mariella Beata Getto

