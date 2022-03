CIRIÈ. A distanza di tre anni dall’ultima edizione, l’Equilibra Running Team torna ad organizzare la mezza maratona di Cirié. Quest’anno la manifestazione includerà anche una gara su una distanza più breve, la 8 km.

Le due gare, “La 21 di Primavera” e “La 8 di Primavera” si terranno domenica 6 marzo 2022: il percorso di 21 km si snoderà anche al di fuori del Comune ciriacese e per un tratto attraverserà un’area di Corona Verde, costeggiando il fiume.

Gli adulti partiranno alle 9.30 da Piazza Caduti sul Lavoro (Piazza Rossetti) e, a seguire, i ragazzi.

Ricordiamo che Piazza Caduti sul Lavoro sarà anche il punto di partenza, e di arrivo, per la camminata di “Just the woman I am“: sarà una bella occasione per unire a Cirié sport e solidarietà.

Domenica non correranno soltanto gli adulti, ma anche i bambini; in particolare, le gare delle categorie giovanili si svolgeranno sulle seguenti distanze: 400 m / 600 m (esordienti), 800 m (ragazzi ) e 1500 m (cadetti).

Tutti i partecipanti riceveranno il pacco gara, che per gli atleti della 21 comprenderà anche la maglietta tecnica della manifestazione. Inoltre, ai concorrenti della 21 verrà consegnata la medaglia.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina della manifestazione sul sito www.equilibrarunningteam.it, oppure contattare telefonicamente il responsabile della squadra, Lucio Danza, al numero 3468451309.

Altri dettagli nell’evento Facebook https://fb.me/e/1zxqyZmO9

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono state istituite alcune modifiche alla viabiità con Ordinanza n. 53/2022. Per i dettagli si rimanda alla lettura dell’Ordinanza.

Commenti