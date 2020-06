La memoria nell’animo.

Ultimamente ho letto questa bella leggenda araba che narra di due amici in viaggio nel deserto che ad un certo punto si misero a discutere. Uno dei due l’offeso, senza dire nulla, scrisse qualcosa sulla sabbia. Poi proseguendo il viaggio in mezzo al deserto circondati da un mare di sabbia verso il mattino arrivarono ad un’oasi dove decisero di fare un bagno. Preso dall’euforia, il ragazzo offeso stava per affogare ma venne salvato dall’amico. Allora il ragazzo prese una pietra che era posta sul ciglio della pozza d’acqua dell’oasi e scrisse sopra. Incuriosito l’amico gli chiese il perchè dopo che prima era stato colpito, aveva scritto sulla sabbia e ora scriveva sulla pietra? Sorridendo il ragazzo gli rispose che quando un grande amico ci offende, dobbiamo scrivere sulla sabbia, così che il vento dell’oblio e del perdono lo possano eliminare, ma quando compie qualcosa di grande, dobbiamo scrivere sulla pietra la memoria del cuore, così che il vento o qualsiasi altra cosa al mondo non potrà mai cancellarlo.

Favria, 10.06.2020 Giorgio Cortese

Cosa ci ha insegnando questo virus? Che la vita è una “boccata d’ossigeno”, il più delle volte ignorata perché crediamo che ci sia semplicemente dovuta.

