La Memoria della Shoah!

Ricordare lo sterminio degli Ebrei nei lager nazisti non mi suscita solo orrore, né compassione, non mi fa solo sentire fortunato, mi fa ragionare e riflettere e soprattutto ricordare perché un popolo che non ricorda è anche un popolo senza futuro che rischia di commettere sempre gli stessi errori. Quando vedo filmati o documentari sulla Shoah, la mia unica domanda è di come sono riusciti degli esseri umani a fare tutto questo, come possono essere stati così crudeli? In quei campi accadevano cose orribili e lo scopo dei nazisti era annientare gli Ebrei, sia come razza, sia come singole persone…e riuscirono nel loro intento, perché anche i superstiti vissero disperati e colpiti nell’anima per tutta la vita. Molta gente è stata uccisa dalle persecuzioni naziste e dall’indifferenza di persone che, pur sapendo, non intervenivano, magari per paura. Ma quello che mi suscita rabbia è che noi esseri umani ricordiamo, sì, ma superficialmente, senza esserne veramente convinti. La verità è che se non facciamo mai tesoro del s nostro passato le conseguenze sono disastrose. Ad esempio, gli Ebrei sono stati perseguitati e uccisi, ma oggi si ammazzano a lori volta i Palestinesi, Armeni, i Ceceni, i Curdi e adesso il genocidio degli Uiguri….in una lotta che sembra non avere mai fine. Tutto ciò accade perché noi esseri umani abbiamo scarsa memoria!

Favria, 26.01.2021 Giorgio Cortese

Scriveva Primo Levi: “L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria.”.

