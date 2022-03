La meglio gioventù…

Per spiegare questa frase fatta trascrivo questi versi: “Sul ponte di Perati, bandiera nera:/L’è il lutto degli alpini che va a la guera./L’è il lutto della Julia che va a la guera,/ La meglio zoventù va soto tera.” Inizia così il dolentissimo canto degli Alpini della brigata “Julia”, sul ponte di Perati cantano malinconicamente gli alpini in una dei loro più commoventi cori, ma pochi sanno dove è questo luogo, immaginandosi i più uno dei ponti sul fronte della prima guerra mondiale. Invece Perati è un piccolo borgo in Albania, al confine con la Grecia, noto per essere stato difeso con i denti dagli alpini della Julia, ricacciati indietro dopo il fallimento dell’offensiva voluta da Mussolini per “spezzare le reni alla Grecia”. Altrettanto difficile sarebbe rintracciare la Voiussa della canzone, il fiume che veniva attraversato da questo ponte in pietra e che oggi in Albania si chiama Vjiosa e in Grecia Aoos, come difficile se non impossibile rintracciare il monumento eretto ai caduti della divisione Lupi di Toscana raffigurante un lupo con il dorso che ricordava i profili dei monti circostanti che bevvero tanto sangue per una guerra inutile e insensata. L’espressione la meglio gioventù sarà ripresa da Pasolini in una raccolta di scritti, così intitolata che allude direttamente ad una non meglio precisata età della vita, costituita di un’aggettivazione dal sapore locale, diremmo quasi periferico. Viene poi ripresa da Marco Tullio Giordana su una saga famigliare dallo stesso titolo

Favria, 19.03.2022 Giorgio Cortese

