La Masca

Personaggi misteriosi popolano le terre del Canavese, segnano riti, credenze, superstizioni e ne infestano le notti. Una volta in Canavese come in tutto il Piemonte, fino alla prima metà del secolo scorso, la responsabilità di ogni fatto fisico o naturale, più o meno traumatico, era della Masca. Una volta vedevano le Masche coloro che nel pieno della notte tornavano dall’osteria, gli ubriachi, i malati di esaurimento nervoso, i denutriti, gli ingenui, i bigotti. Le Masche erano il male, sapevano leggere, lavoravano di fisica e distribuivano il malocchio. La Masca era una figura prevalentemente femminile che operava i suoi sortilegi su parenti, compaesani o semplici viandanti che per qualche motivo urtavano la sua suscettibilità, accendono invidia o gelosia. In realtà le Masche era delle donne asociali, bizzarre o segnate dal fisico che venivano avvolte in quell’aura di mistero e timore che cresceva di racconto in racconto nel corso delle vijà, le veglie che riunivano le famiglie nel tepore della stalla durante l’inverno, dove i bambini ascoltavano i loro vecchi che perpetuavano questa tradizione. Ancora oggi, se si ha la pazienza di seguire il lento fluire dei ricordi di alcuni anziani, si possono ascoltare sensazionali storie di Masche con le dovute variazioni sul tema. Nei racconti la Masca opera quasi sempre di notte o all’imbrunire, quando la comunità si ferma e ognuno resta isolato in seno alla propria famiglia o solo lungo la strada buia in preda a paura e immaginazione. Gatto, serpente, capra e pipistrello gatto sono alcune delle sembianze assunte dalle Masche, che possono presentarsi improvvisamente davanti al viandante notturno lungo i sentieri di campagna. Seconde questi racconti le Masche traevano il loro potere da un libro misterioso e segreto: il Libro del Comando. Allora, in un’epoca di scarsa alfabetizzazione, il possesso di un tomo, magari avuto in eredità e di cui non si era nemmeno in grado di decifrarne i segni, destava sospetto e paura.

Favria, 8.11.2021 Giorgio Cortese

