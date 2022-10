La locale sezione Anpi organizza per giovedì 3 novembre, alle 20,45 nel salone della biblioteca, una conferenza dello storico Gianni Oliva su “La marcia su Roma cento anni dopo”.

Il professor Oliva è autore di numerose pubblicazioni di carattere storico in particolare del ‘900 e sul fascismo; è stato insegnante a Torino, preside e consigliere regionale.

L’Anpi cittadina, con il tema di questa conferenza, ritiene importante evidenziare una pagina di storia nazionale tanto discussa quanto in parte sconosciuta. Molte volte ci si è chiesto come sia potuto accadere un fatto così decisivo, che negli anni successivi al 1922 cambiò il percorso storico del nostro Paese, senza che la maggioranza delle forze politiche di allora abbia avuto la consapevolezza e la forza di opporsi. Non solo Mussolini, ma il re Vittorio Emanuele, Turati, Giolitti, Gobetti, Matteotti, Gramsci e altri ancora furono gli attori principali di quel momento.

Dopo il 28 ottobre del ’22 il fascismo poco alla volta tolse la libertà agli italiani, eliminò i partiti, incarcerò gli oppositori, perseguitò gli ebrei, fece una guerra disastrosa.

