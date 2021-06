Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La manfrina!

Se dico la manfrina i più rimangono perplessi ma se dico: “O cià cià Maria Catlina / dummie dummie na siassià. Oh si si ch’ji la daria / L’ai lassà l’siass a cà. Ris e coi e tajarin / Guarda un po’ cum’ a balo bin. Balo mei le paisanote / che le tote de Turin. “O ciao, ciao Maria Caterina / diamole diamole una setacciata o sì sì che gliela darei / ma ho lasciato il setaccio a casa Riso, cavolo e tagliatelle /guarda solo come ballano bene ballano meglio le ragazze di paese / che le signorine di Torino” avete capito che parlo della Monferrina, famoso ballo piemontese e una canzone popolare dell’800. Questa antica danza deve il nome al Monferrato, terra in cui pare sia nata. Danza caratterizzata da un tempo di 6/8, si balla a coppie e nella versione originale prevede che si formi un cerchio attorno alla coppia più abile o più importante. Fino ad alcuni decenni fa è certamente stato uno dei canti più noti e più ballati in Piemonte, anche se era diffuso anche in altre Regioni dell’Italia settentrionale. In dialetto è chiamata con diversi nomi, tutti simili tra di loro: manfrina, munfrina. La versione originale e più diffusa, nonostante esistano tante piccole varianti in parole o piccoli pezzi di frasi, è quella in cui si parla di una certa Maria Caterina, ion piemontese Maria Catlina che viene corteggiata da un giovane uomo ed invitata a ballare con n ufficiale di casa Savoia.La canzone è molto allegra, con un ritornello facilissimo da ricordare e da ricantare con allegria. la Monferrina, infatti, esprime gioia, festa, allegria, socialità ed aggregazione! E’ con questo ballo che Gianduja, la maschera di Torino, la sera di San Giovanni, festa di Torino, apre le danze con Giacometta nella piazza centrale della città dove si è appena bruciato il tradizionale “Farò”. Molte espressioni comuni nel gergo popolare hanno delle profonde origini storiche. Andarle a scoprire è interessante per far riscoprire e non far dimenticare le nostre tradizioni popolari. L’espressione “fare una manfrina” deriva da questa danza. Il perché è semplice, nella danza, come già detto, si forma un cerchio intorno alla coppia più abile, fatto dagli altri partecipanti al ballo che, tenendosi per mano, danzano in cerchio intorno a loro, ripetuta molte volte. Questa danza viene spesso interpretata anche da ballerini che vestono i costumi di Gianduia e Giacometta che sono le maschere ufficiali piemontesi. Ancora una volta la tradizione della Commedia dell’Arte ritorna trionfalmente in scena. In italiano si dice suonare la manfrina per indicare una musica mal eseguita. Dire che è una manfrina è una messinscena fatta allo scopo di ottenere qualcosa, di convincere o comunque coinvolgere qualcuno, oppure per manfrina si dice anche di un discorso o chieccherata noiosa e troppo lungo come quela che faccio io adesso. E allora Vi saluto con il celebre ritornello: “O bundì, bundì, bundì / ‘ncura na volta, ‘ncura na volta. O bundì, bundì, bundì / ‘ncura na volta e peui papì. ‘ncura na volta sota la porta / ‘ncura na vira sota la riva. O bundì, bundì, bundì / ‘ncura la volta e peui papì – O buondì, buondì, buondì /ancora una volta, ancora una volta o buondì, buondì, buondì /ancora una volta e poi basta ancora una volta sotto la porta /ancora un giro giù al fiume o buondì, buondì, buondì /ancora una volta e poi basta!” In conclusione “La Monferrina” esprime gioia, festa, allegria, socialità ed aggregazione e nella vita quotidiana ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno.

Felice Festa di San Giovanni e buon onomastico a tutti i Giovanni e Giovanna

Favria, 24.06.2021 Giorgio Cortese

