La malia del maliardo

Malia deriva dal latino malus ed indica una pratica magica malevola che mira ad influenzare il comportamento di una persona con un maleficio, sortilegio, magia, maleficio. Ma indica anche la capacità di suscitare interesse, insomma attrazione, fascino, incanto, magnetismo, seduzione. Il maliardo il mago che affascina e deriva dalla precedente parola. Oggi queste parole vengono usate anche in senso ironico. Il maliardo è il vecchio che si avvicina lubricamente, in maniera viscida, lubricus significa scivoloso in latino e ha la stessa radice della parola lombrico, a delle giovani liliali, pure a candide come gigli dalla voce latina lilium giglio, pensando di fare colpo ed invece è solo ridicolo perchè poterebbe essere suo nonno. Come si vede una parola poco usata ma stupenda nel mettere in ridicolo l’atteggiamento di certe persone

Favria, 9.01.2020 Giorgio Cortese

Quando ci alziamo al mattino, pensiamo a quale prezioso privilegio è essere vivi, respiriamo, pensiamo e proviamo gioie e dolori, che bello!

Commenti