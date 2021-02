La malcreansa!

Aveva ragione Plutarco di non cercare la voce nei pesci né la virtù nelle persone male educate. Un giorno mentre gironzolavo in un Comune del nostro grande Piemonte tra le variopinte bancarelle dove facevano bella mostra di sé frutta, ortaggi, formaggi e vino, tanto per elencarne alcuni sono stato testimone dell’episodio che adesso Vi narro. Premetto che ho sempre trovato e trovo sempre degli ottime persone che oltre a produrre i loro prodotti sanno anche venderli con bonomia e schietta cordialità. Una signora anziana davanti a una bancarella che vendeva generi vari chiedeva delle uova bianche che facevano bella mostra di sè dentro un cesto con delle uova scure. Odo distintamente che la signora attempata richiede mi pare sei uova bianche e il venditore incomincia a prenderle dal cesto. La signora gli fa notare che alcune non sono bianche e lui con supponente arroganza gli dice che vanno bene lo stesso. La signora ribatte che le aveva richieste bianche e lui per tutta risposta gli dice che se così la prossima volta non gli venderà più le uova! Tolto il banale prezzo pagato per sei uova, quello che mi ha colpito è la malacreanza o meglio la malacreansa, in piemontese, come poi diceva l’acquirente più avanti ad una sua amica che l’aspettava li vicino e che aveva assisti all’episodio. Forse la persona poco educata ha scambiato la sua maleducazione per franchezza, pensando di essere naturale ed invece mi rendo sempre più conto che non è facile essere gentili con gli arroganti, gli stupidi presuntuosi, i supponenti, i bugiardi colti in flagrante. Sicuramente verrebbe voglia usare la loro stessa scortesia per aiutarli a capire i loro errori, ma usando la malacreansa con queste persone si riesce ad avere torto persino quando si ha ragione. Con le persone maleducate usando tutta la pazienza che riusciamo ad immagazzinare dopo un profondo respiro, ritengo che bisogna usare sempre la gentilezza, come ha fatto la signora che nell’accomiatarsi le ha augurato un buon pomeriggio. Purtroppo questa pandemia ha fatto riemergere in tante persone una nuova maleducazione che è globale, è nell’aria, straripa dai cellulari, trabocca dalle televisioni, domina la conversazione culturale e politica, e minaccia seriamente di sopraffarci e si diffonde proprio come un comune raffreddore. Personalmente detesto la maleducazione e dire grazie e per favore ritengo che cambia la giornata a me e a chi se lo sente dire. Di fronte ai maleducati, e so che è difficile bisogna convincere l’altro, a dialogare con me e, argomentare sul merito che è molto più impegnativo e difficile che non trascinare l’avversario in una zuffa ove è solo l’ira e la forza bruta a prevalere. Purtroppo oggi sempre più spesso in televisione si vedono esempi meschini di questo atteggiamento e l’effetto perverso che essi producono, anche quando si sa bene che sono risse accese ad arte e quindi fittizie, ma che vengono emulate e portano a devastare le relazioni sociali quotidiane. Mai come in questo tempo la maleducazione, il conflitto, il contrasto sono il vessillo inalberato sulla debolezza della ragione e della dignità personale fanno male. Sicuramente oggigiorno viviamo con attorno delle persone cafone, che sono una minoranza ma molto rumorosa e allora per risolvere i problemi economici del Paese basterebbe mettere una tassa sulla maleducazione.

Favria, 20.02.2021 Giorgio Cortese

In certi momenti della giornata, in modo inaspettato, la vita mi sorprende perché mi regala un dono piacevole chiamato speranza!

