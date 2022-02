La magia dell’inverno.

Fino ad oggi l’inverno è stato mite nei sui gelidi freddi.

Invito a chiudere gli occhi e di immaginare una notte chiarissima di stelle, un bosco innevato, il silenzio interrotto solo dal vostro respiro e dai cauti movimenti di un uccello notturno.

Ecco la magia dell’inverno con la pace e la bellezza, tutto intorno.

Se ci pensiamo bene l’inverno solo in apparenza è la stagione che ferma tutto, perché in realtà prepara tutto, con discrezione.

In inverno quando sembra che tutto dorme, quando l’albero spoglio del parco aspetta solenne con le braccia verso il cielo e un uccellino infreddolito si posa sui suoi rami, dove il pino e il cipresso, ultimi a perdere le foglie, rivelano la loro tenacia.

E’ inverno quando la mattina quando esco mattiniero, le gocce di rugiada sono diventate ghiaccio sulle foglie del parco, scricchiolano sotto le mie scarpe.

In inverno la terra ha messo un vestito di colore marrone scuro e nessun filo d’erba si sogna di affacciarsi al gelo e nel parco come nella vicina campagna sembra di essere sospeso in attesa di qualcosa camminando sulla terra fredda e dura.

La terra in inverno mi ricorda un antico guerriero con l’armatura quando si chiude nel ghiaccio e nel gelo della brina.

Da bambino pensavo che la brina fosse polvere magica che il vento regalava all’inverno o per renderlo più bello, dolce e meraviglioso.

E si, la natura non lascia nulla al caso e anche le nude piante sono l’emblema della semplicità dell’inverno e hanno una profonda morale.

Il ritorno della natura, dopo una stagione di splendore e prodigalità con la primavera con il canto delle gemme che erompono dal ramo, l’estate fatta di sole, caldo e notti stellate, l’autunno dagli splendidi colori, alle abitudini semplici ed austere.

Che bello l’inverno con la sua luce una poesia della pazienza che porta la speranza della primavera.

Favria,7.02.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita quotidiana le persone che esibiscono come forza la loro arroganza si pensano solo loro migliori, che tristezza. Bisogna sforzarsi ogni giorno di essere umili per mostrare la propria anima. Felice lunedì

Vivi con quelli che possono renderti migliore e che tu puoi rendere migliori. C’è un vantaggio reciproco, viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 25 MARZO 2022, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

