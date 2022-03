Tra la valle di Piantonetto a Locana, la chiesa parrocchiale di Alpette e il canton Giaudrone in quei di Cuorgnè è possibile riconoscere alcuni affreschi curiosamente affini sia dal punto di vista iconografico che stilistico. Datati entro il primo decennio del Seicento, la parete di fondo della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo ad Alpette e tre casi di committenza privata che mi è stato possibile rintracciare quasi per caso, durante alcune ricerche svolte in occasione della mia tesi di laurea (1), mostrano stretti legami soprattutto nella raffigurazione della Madonna con il Bambino.

Per quanto [...]