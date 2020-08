Da LA LUNA NEL QUARTIERE di Marco Dardanelli

Torino, un quartiere di periferia nord-ovest della città. Mentre l’eco della guerra è ancora presente nei racconti degli adulti, il piccolo Marco – Marcuse per gli amici – attraversa gli anni Sessanta passando dall’infanzia all’adolescenza.

Marcuse vede cambiare la città attorno a lui: come funghi crescono palazzoni per dare alloggio agli emigrati appena arrivati dalle campagne piemontesi, dal sud e dal Veneto.

Nelle famiglie irrompono i nuovi oggetti del benessere: le Fiat 500 e 600, i mangiadischi, i televisori. Addirittura i telefoni.

Qui, in questo mondo in espansione, un gruppo di amici (alcuni gagnu malefic, altri no) scopre la vita, fra equivoci e intuizioni. Gioie ed entusiasmi si alternano a sofferenze e delusioni.

La voce narrante percorre quel decennio straordinario, permettendo di assaporare la magia di un periodo che, nel bene e nel male, resterà unico ed irrepetibile nella nostra storia recente. Pagine che fanno ridere e sorridere, a volte anche commuovere.

****

Cambiarono molte cose per me, all’inizio della seconda metà degli anni Sessanta e cambiarono molte cose per tutti. Per noi di via Gubbio interno, la più importante coincise con l’avvistamento del pericolo più grande che ci potesse capitare.

Si trattava, ovviamente, del pazzo. Un pomeriggio, eravamo seduti in cerchio sul nuovo marciapiede con il mucchio di giornalini al centro quando Giambu si allarmò.

«Avete visto? È passato il pazzo e ci ha guardato!»

Ci preoccupammo tutti all’istante, tranne Nichi.

«Si vede che porta il pane a qualcuno», disse.

«A quest’ora? E poi non ho visto la cesta del pane, sulla bicicletta!», replicò Giambu.

Si preoccupò anche Nichi e, senza dire una parola, ci alzammo tutti, raccattammo i giornalini e ci avviammo in direzione dell’androne di casa di Giambu. Il pazzo era un mito al negativo nel quartiere. Si narravano cose tremende su di lui.

Io l’avevo pure visto all’opera. Il pazzo aveva tre anni più di me e lavorava nella panetteria all’angolo di via Stradella con il viale della chiesa.

Consegnava il pane a domicilio con una strana bicicletta che aveva montato sulla ruota anteriore un portapacchi gigantesco. Su di questo vi era fissata una altrettanto gigantesca cesta di vimini che conteneva i sacchetti del pane. La particolarità del pazzo era che menava chiunque.

Da solo era in grado di picchiare più persone. Era smilzo ma aveva due spalle molto larghe e dei muscoli alle braccia piuttosto sproporzionati per un ragazzo della sua età. Era dotato di una forza mostruosa.

Un giorno, mentre tornavo da scuola, circa un anno prima, vidi una zuffa che coinvolgeva diversi ragazzini del patronato alla fine del viale della chiesa, quasi nello stesso posto dove mio padre parcheggiò la 500, il giorno che venne a prendermi per mostrarmela.

Il pazzo abitava proprio nel viale, in un vecchio stabile che dall’altra parte si affacciava sulla CIR, la conceria puzzolente.

Quel giorno stava probabilmente tornando a casa quando vide la gazzarra che coinvolgeva una decina di persone.

Io lo vidi arrivare e mi stupì il suo modo di camminare. Si precipitò verso il mucchio con un passo veloce dalle lunghe falcate, certamente adottato per l’occasione. Picchiò tutti, picchiò persino altri due bambini che non c’entravano nulla e che si erano fermati semplicemente a guardare. Non calci, non pugni ma tremendi manrovesci che facevano scattare le teste dei colpiti.

Colpì tutti fino a che non rimase più nessuno in piedi o nessuno nei paraggi, perché i colpiti, appena si ripresero, fuggirono a gambe levate. Una cosa impressionante.

Ogni tanto, nei discorsi a scuola, si sentiva parlare di lui che prendeva due tipi e gli faceva sbattere la testa l’uno contro l’altro, che sollevava delle persone e le lanciava contro altre. Nessuno raccontò mai del pazzo che se le buscava da qualcuno.

Si narrava che a scuola, dal punto di vista didattico, fosse un disastro e che non fosse neanche riuscito a terminare le elementari.

Lo presero a lavorare presso la panetteria di via Stradella nei pressi della piccola Casa di Carità. Girava tutto il quartiere a consegnare il pane e la notte (ma questo noi non lo sapevamo ancora) lavorava al forno.

Non apparteneva a nessun gruppo, era un battitore libero ed era senz’altro l’individuo più pericoloso che i ragazzini di Madonna di Campagna potessero incontrare a quei tempi.

Si diceva che non attaccasse mai una persona sola, come minimo aveva bisogno di due o tre persone per iniziare a menare.

Non aveva paura di nessuno e tutti avevano paura di lui.

Per quel motivo, quel giorno, ci precipitammo rapidamente a leggere nell’androne di casa di Giambu. Non avevamo la più pallida idea di cosa stesse per accadere.

Non avevamo più visto Victor, dopo il pestaggio subìto da quelli delle casermette e temevamo che stesse organizzando un gruppo per venire a farcela pagare. Benché, tutto sommato, ci divertissimo, si viveva in una stato di allerta perenne, in via Gubbio interno.

Il nostro non era un territorio di conquista semplicemente perché non interessava a nessuno. Ma ora avevamo l’asfalto fresco ed era il caso di iniziare ad essere più guardinghi.

Successe un giorno. Stavamo giocando a pallone in strada, come al solito, quando vedemmo il pazzo svoltare nella nostra via in sella alla sua bicicletta di lavoro, senza la cesta del pane.

Era sempre vestito da panettiere, il pazzo. Pantaloni e maglietta bianca, ai piedi un paio di sandali aperti ed in testa un cappello a busta bianco.

Quando lo vedemmo, Nichi prese il pallone in mano interrompendo la partita e tutti noi ci paralizzammo nel punto in cui ci trovavamo. Lui fece un giro nella via e se ne andò.

Passò all’incirca ad un metro da me ed ebbi l’impressione che mi lanciasse un’occhiata, anche se non ne fui certo, visto che nell’attimo in cui successe, indirizzai prudentemente lo sguardo verso il catrame ai miei piedi.

La partita non fu ripresa e ci sistemammo nell’androne di casa di Giambu, il portone ben chiuso.

«Cazzo! – disse Nichi – È venuto nella via…».

«Quello cerca rogne», aggiunse Giambu.

«Rogne? Quello cerca carne da macello, te lo dico io», proseguì RobRob. Io non dissi nulla.

Percepii la gravità della situazione ed in cuor mio sperai che, essendo il più piccolo, se fosse successo l’irreparabile, il pazzo iniziasse a pestare gli altri che erano più grandi, dandomi modo di scappare.

Ma questo non era affatto certo. Per qualche giorno non si fece più vedere e c’illudemmo che la storia fosse finita lì. Invece doveva ancora incominciare. Si ripresentò la situazione della prima volta, con noi seduti in cerchio per terra a leggere giornalini.

Eravamo all’incrocio con via Gubbio, sul nuovo marciapiede costruito accanto al giardinetto del mio cortile, proprio dove stavano i miei amici quando io, tempo prima, li spiavo dall’interno. Il pazzo fece il suo ingresso nella nostra via, sempre in sella alla sua bicicletta.

La percorse tutta e quando fu in fondo ad essa, invece di proseguire nello stretto viottolo sterrato in fondo, svoltò a sinistra e tornò indietro salendo sul marciapiede, dallo stesso lato in cui c’eravamo noi e lo percorse tutto, fino a raggiungerci. Per andare oltre, avrebbe dovuto passarci molto vicino, fra noi e il muretto che recingeva il mio cortile.

Ci sarebbe passato appena. Ma non passò. Ci raggiunse e si fermò proprio accanto a me rimanendo fermo a cavalcioni della bici. C’eravamo tutti e quattro, quel pomeriggio. Non volava una mosca. I nostri sguardi erano chini sui giornalini che tenevamo in mano. Nessuno guardava nessuno. Il tipo mi era così vicino che potevo sentire il profumo di pane che emanava.

Con la coda dell’occhio gli osservai il piede che teneva sul pedale, l’altro era appoggiato a terra. Aveva un grosso buco nel calzino dal quale faceva capolino l’alluce.

Restammo immobili senza neanche voltare le pagine dei nostri giornalini, era come se si fosse fermato il tempo. Trascorsero interminabili secondi, forse qualche minuto, comunque per noi tutti un periodo lunghissimo e poi, finalmente, il pazzo se ne andò senza toccarci.

Ci alzammo e Rob Rob fece un gesto come per togliersi il sudore dalla fronte.

«Che vita…», disse Nichi, mentre eravamo già in cammino verso l’androne di casa di Giambu.

Per qualche giorno quel luogo rappresentò lo spazio entro il quale si trascorreva il nostro tempo insieme e dopo un certo periodo, annoiati dal leggere giornalini tutto il pomeriggio, decidemmo di uscire nuovamente in strada per fare un po’ di attività fisica.

Nelle giornate successive il pazzo non si fece vedere, cosicché, lentamente, ce ne dimenticammo ritornando alle nostre vecchie abitudini.

Dentro di noi, senza dirlo, pensammo e sperammo di essere veramente poco appetibili come carne da macello per un tipo così. Naturalmente, ci sbagliammo. Si ripeté la scena del nostro ultimo incontro, tale e quale sia per la nostra posizione che per i suoi movimenti.

Con una variante, però. Questa volta, il pazzo, dall’alto della sua bicicletta, parlò: «Posso prendere un giornalino da leggere?», chiese.

Annuimmo con il capo tutti quanti, senza guardarlo e completamente terrorizzati. Che facesse in fretta, che prendesse tutti i giornalini che voleva e che se ne andasse. Questo fu senz’altro il pensiero che formularono le nostre menti all’unisono e all’insaputa l’uno dell’altro.

Il pazzo scese dalla bici, l’appoggiò alla ringhiera di tondini di ferro sovrastante il muretto che delimitava l’area verde del mio cortile e si chinò a guardare i giornalini al centro del nostro cerchio mentre tutti noi eravamo intenti a non muoverci e a non respirare troppo rumorosamente.

Scelse un Guerra d’eroi ed invece di risalire in bicicletta ed andarsene ebbe la spiacevole idea di sedersi fra me e Giambu e di mettersi a leggerlo proprio lì. Ovviamente, era l’unico che girava le pagine del giornalino e le girava piuttosto velocemente. O leggeva molto in fretta o non leggeva affatto, limitandosi all’osservazione dei disegni. Era alla mia destra.

Lottando contro me stesso e uscendo sconfitto da questa lotta, non riuscii a trattenermi dal lanciargli un occhiata.

Se ne accorse. Abbozzò una specie di sorriso.

«Bello, questo giornalino di guerra…», disse.

Silenzio. Ogni commento poteva essere letale e nessuno di noi voleva essere la prima vittima.

«E voi, siete in guerra con qualcuno?», continuò, voltato dalla mia parte e, senza ombra di dubbio, rivolto a me.

Possibile che volesse iniziare il suo macello proprio dal più piccolo?

«No, non siamo in guerra con nessuno, – balbettai senza guardarlo – non ci piacciono le guerre».

«Ah… », disse lui, senza esprimere ulteriori commenti.

Nichi mi lanciò un’occhiata di rimprovero. Forse avevo sbagliato. A giudicare da tutta la gente che quel tipo aveva pestato nel quartiere, forse a lui le guerre piacevano assai ed io avevo corso il rischio di contrariarlo.

Arrossii. Comunque andò bene, il pazzo non disse nulla e non fece nulla, almeno per qualche secondo. Poi ripartì alla carica.

«E voi, non avete un capo?», chiese.

Ecco, ci siamo, pensai, capo individuato e capo massacrato.

La mia mente viaggiava a mille all’ora. Aveva fatto la domanda a me ed io dovevo rispondergli, questo era inevitabile per scongiurare la mia fine prematura. Nichi era chiaramente il più vecchio e se avessi detto che lui era il nostro capo (e non lo era) lo avrebbe senz’altro pestato. Avrebbe pestato chiunque avessi indicato come capo e se avessi detto la verità, e cioè che non c’erano capi fra noi, probabilmente non mi avrebbe creduto e avrebbe picchiato me.

Però ero il più piccolo e forse avrebbe comunque pestato Nichi. Decisi di rischiare prima che stabilisse di picchiare me perché stavo impiegando troppo tempo a rispondergli.

«No, non abbiamo capi. Non ci piacciono i capi».

Quest’ultima frase mi uscì da sola probabilmente per rallentare il momento della mia fine.

« Davvero?», chiese.

Questa volta non mi trattenni e mi voltai a guardarlo in faccia. Il cappello bianco a forma di busta che aveva in testa era piuttosto piccolo. Gli usciva da lì sotto una piccola frangia inclinata di capelli che svoltava destra. Aveva un paio di folte sopracciglia nere quasi nascoste dalla montatura tartaruga degli occhiali che portava.

Le lenti erano molto spesse ma gli occhi che gli stavano dietro, per un attimo, mi colpirono. Stranamente e contrariamente alle mie aspettative, erano tutt’altro che aggressivi. Era come se esprimessero un’insolita dolcezza. La bocca aveva due labbra molto grosse curvate verso l’esterno e sotto di esse vi era già un sparuto accenno di pizzetto.

«Anche a me non piacciono i capi», aggiunse abbozzando un timido sorriso.

Mi accorsi che anche gli altri iniziarono a guardarlo, cominciai a pensare che il pazzo, forse, quel pomeriggio non aveva voglia di pestare nessuno.

Anche i miei amici si rilassarono e finalmente voltarono le pagine dei loro giornalini. Dopo qualche minuto e qualche altra lettura si alzò, si diresse verso la bici, l’inforcò e ci fece la domanda più incredibile che ci saremmo mai aspettati.

«Posso venire a stare con voi, domani?»

Ci guardammo stupefatti. Potevamo dirgli di no?

No. Non potevamo. E così dopo un breve scambio di occhiate perplesse e preoccupate, tutti insieme chinammo ripetutamente i nostri capi in segno d’assenso. Sorrise.

«D’accordo, ma non voglio fare il capo. State tranquilli, anche a me non piacciono i capi».

E con quest’ultima frase, salì sulla bici, ci salutò e partì.

Marco Dardanelli

