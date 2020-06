La lucertola sul tronco….

Una solitaria, quieta lucertola si crogiola su di un tronco di ciliegio al sole di giugno. Quando piove e c’è brutto tempo sogno di restare tutto il giorno, come una lucertola, a bere la luce, ascoltando cantare gli alberi del frutteto. Quando dico Estate penso alle lucertole su alberi e su muri roventi e tutta la Natura in festa quando fuoriesce dalla terra la radice del fiore. Di notte, osservo la volta stellata con la Via Lattea, e mi sembra di sentire ancora il profumo dell’erba tagliata ed il passaggio lento di un carro di fieno che torna dal campo. Che calma ho nell’animo nell’osservare questa lucertola al sole, in totale rilassamento, occupata ad assorbire calore, non serba rancore, di luce nuova del sole si nutre, e questo dobbiamo farlo anche noi ogni giorno. Dovremmo sempre affrontare la vita quotidiana con la flessibilità di un’anguilla, vivere come una lucertola e lavorare sempre come dei tenaci e rispettosi del Creato scoiattoli.

Favria, 30.06.2020 Giorgio Cortese

Se al mattino perdo la fiducia in me stesso, allora ho l’universo contro di me. Ma se sostituisco i pensieri negativi con quelli positivi, allora inizierò ad avere risultati positivi. Ed inizio con un bel sorriso al mondo!

