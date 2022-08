La lucertola, la spilla dei muretti.

Mi inchino ai piedi di un muretto a secco e tu, lucertola, sei lì da tempo immemorabile.

In attesa. Mi guardi altera, circonfusa dalla magia di un corpo armato interamente di colonna vertebrale eppure capace di curvarsi senza tema in tutti i sensi, come molti politici.

Eccoti lì immobile sotto il sole cocente, solitaria quieta lucertola, che accoglie il sole sopra un sasso. Ferma e calma ricevi il calore e non serbi rancore, ferma lì, di luce nuova ti nutri.

Con calma osservi sulla guglia di quel sasso rovente ed io di soppiatto Ti scruto.

Quella piccola lucertola nel silenzio dell’orto, rotto dal frinire delle cicale sembrava dirmi che era un brontosauro per parte di madre. Io non risi; le persone che si vantano degli antenati spesso hanno ben poco d’altro cui appoggiarsi. Assecondarle non costa niente e accresce la felicità in un mondo dove la felicità scarseggia sempre.

Passa un gatto nell’orto, sembra una tigre da salotto, allora la lucertola è un coccodrillo tascabile.

I dinosauri non sono lucertole, e viceversa. Le lucertole sono rettili squamosi d’una dinastia antica.

La lucertola facile preda di diversi animali, riesce ad auto amputarsi la coda attraverso contrazioni muscolari, così da simulare la propria morte e depistare possibili nemici. La coda, successivamente, è in grado di ricrearsi e riacquistare l’aspetto e la dimensione che aveva in precedenza. Per questa peculiarità, la lucertola era ritenuta anticamente simbolo di rinascita e rigenerazione, inoltre il suo bisogno costante di uscire dai luoghi chiusi, nascosti, inaccessibili, e mostrarsi alla luce, simboleggia la necessità di uscire dalle proprie paure per poter godere del sole della vita. La lucertola ama riscaldarsi e, per farlo, resta assolutamente immobile. L’immobilità, in questo caso, è il simbolo di osservazione e invita, pertanto, al risveglio delle percezioni. Queste sue caratteristiche hanno alimentato in passato dei miti, secondo una leggenda africana del Basso Congo, un giorno il sole riempì di fango la luna che, a sua volta, favorì un forte diluvio sulla Terra facendo così sparire la razza umana. Ogni essere umano mutò in animale: gli uomini divennero scimmie e le donne furono trasformate in lucertole. Per gli Indiani d’America, le lucertole erano in grado di assicurare una vita lunga e piena di salute ai nascituri e, per questo motivo, venivano utilizzate durante rituali propiziatori. Nei miti greci, narrati da Ovidio nelle Metamorfosi, la dea Demetra aveva perso sua figlia Persefone, per colpa di Ade, il dio dei morti, e andava alla sua ricerca in tutta la Grecia. Ascalafo, un argolide, incontra la Dea durante la sua ricerca di Persefone. Distrutta dal viaggio, Demetra si stava rifocillando in maniera piuttosto goffa, suscitando le risate dell’uomo che quindi la schernisce per il modo in cui beve. Irata, Demetra lo trasforma in una lucertola. Siamo in estate e ansimano le lucertole sulle pietre roventi, e verso sera con la via Lattea che risplende nella volta celeste, passa un lento carro di fieno che trasmette effluvi di questa calda estate, dove la lucertola è la spilla dei muretti simbolo dell’anima che cerca la luce, e quando la trova resta immobile, in estasi contemplativa.

