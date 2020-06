La lontananza sai….

Chissà perché in questo periodo che si parla di mantenere la distanza tra di noi per evitare la diffusione del coronavirus mi sono tornate in mente, dopo aver ascoltato una poesia dell’amico Pasquale, le parole della canzone del grande Domenico Modugno: “La lontananza sai è come il vento che fa dimenticare….” Nella vita non ci divide la distanza fisica ma molte il distacco emotivo. Con le persone che ci troviamo bene non siamo mai abbastanza lontani per trovarci. A volte la distanza significa così poco quando qualcuno significa così tanto perché nella nostra umana vita esistono solo due posti qui e dove siete voi. A volte la distanza, mi consente di sapere che cosa vale la pena tenere e che cosa vale la pena lasciare andare. Riflettevo durante la clausura e segregazione nel periodo di coronavirus, ero in casa, e non potevo salutare e parlare fisicamente con degli amici e mi dicevo che oltre a sentirci nono potevo toccarle con la stretta di mano, nè vederli. Allora mi sono detto come potevo sentirli vicini? Con che cosa? Con dei battiti d’ali di qualche pennuto che libero volava tra i rami del parco! No con le stesso le stesse lontananze ci saremmo sentiti vicini! Nella vita molte cose si sentono anche se siamo fisicamente lontani, le campane del campanile, le ambulanze, fischio dei merli, un cane che abbaia. La mancanza delle persone che mi mancavano. In quei momenti trovavo superfluo pensare che erano distanti se già albergavano nei miei pensieri. La magia della lontananza che rimpicciolisce gli oggetti all’occhio ma li ingrandisce nell’animo. Avevo letto in un libro che la lontananza e l’assenza prolungata danneggiano ogni amicizia, pare che questo nobile sentimento, senza il frequentarsi si inaridisce poco per volta, ma è anche vero che l’amicizia sincera sono delle corde intonate che vibrano insieme anche se sono lontane. E se una di loro è toccata, vibra anche l’altra della stessa musica, e se il destino lo vuole sebbene separati da mille chilometri ci si incontra; se il destino non lo vuole non ci si incontrerà mai, questo è il bello della vita anche nella lontananza.

Favria, 18.06.2020 Giorgio Cortese

Mettiamo a frutto ogni minuto, saremo meno schiavi del futuro, se ci impadroniamo del presente. Purtroppo tra un rinvio e l’altro la vita se ne va.

Commenti