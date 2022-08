La levatrice od ostetrica, un mestiere fra i più antichi nella storia dell’umanità. Due di loro sono persino nominate nel biblico libro dell’Esodo: si tratta di Sifra e Pua che si rifiutarono di uccidere i maschi degli ebrei alla nascita, ignorando gli ordini del faraone. «Poiché quelle levatrici avevano temuto Dio, egli fece prosperare le loro case», commenta l’autore del testo sacro.

Il caso di Settimo Torinese è emblematico di una realtà diffusa un po’ in tutto il Piemonte di altri tempi. In paese, fin dall’Ottocento, operava una levatrice professionalmente capace, in grado di affrontare [...]