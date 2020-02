La Lega risponde a Borrini: “È solo un leone da tastiera e pure un copione”

Ma tutto questo non ha mai avuto valore per Antonio, oggi l’abbiamo compreso. Oggi riusciamo finalmente a capire i suoi silenzi, le sue assenze, le mancate risposte , le proposte estemporanee. Le manie di protagonismo non fanno per noi, così come nemmeno l’insolenza e la prepotenza, perché crediamo fermamente che essere leghisti non sia sinonimo di presunzione, arroganza, maleducazione e dimostrazione continua di adesione ad una linea di comportamento dura ed aggressiva.

E siamo onesti. Già, perché tutto quello che facciamo, magari imperfetto ed ingenuo, è farina del nostro sacco. Antonio, trincerandosi dietro ad una fredda e altisonante comunicazione ai giornali, decide di lasciare la Sezione della Lega copiando parola per parola, riga per riga, la comunicazione di dimissione di Andrea Marchetti che lasciò il Pd e il direttivo provinciale il 23 agosto 2017, pensando in questo modo di gettare fango su di noi e soprattutto per l’ennesima volta prendendo in giro i suoi elettori, amici e simpatizzanti, incapace persino di presentare di persona le sue dimissioni, dimostrandosi per quello che è, evidenziando tutto il vuoto che lo caratterizza. Eh, diciamocela tutta, per uno che viene definito dai giornali leghista “duro e puro” copiare il testo di dimissioni da un espondente del PD non è proprio il massimo….

Il nostro sbalordimento è grande, ma per contro è ancora più grande la conseguente rassicurazione ricevuta di essere sulla strada corretta, di poter e dovere continuare a testa alta il nostro lavoro per la nostra città.

Antonio, hai preso una decisione in piena libertà e segretezza. Bene, se questo ti realizza, prosegui nel sentiero che hai intrapreso profondendo le tue energie intellettuali in questa tua nuova avventura. La Lega ti saluta augurandoTi buona fortuna.

Manolo Maugeri Antonio Mencobello Alessia Titanio

Gruppo consiliare Lega Salvini Piemonte – Settimo Torinese