La Lega all’assalto delle Asl… Ma è già lite tra le due correnti: Vigna e Pianasso

Durante una video conferenza, tenutasi la scorsa settimana, l’assessore regionale Luigi Genesio Icardi, ad alcune precise domande dei giornalisti de LA VOCE, ha fondamentalmente scaricato sul direttore generale Lorenzo Ardissone, gran parte delle responsabilità sui malfunzionamenti nell’Asl To4. E sembrava quasi di sentirlo, a microfoni spenti: “Qui è un casino!”.

Morale?

Venerdì scorso ha di fatto nominato il dottor Angelo Testa, medico di famiglia a Castellamonte, candidato a sindaco con il sostegno della Lega nel 2012, nonché presidente nazionale dello Snami (Sindacato nazionale dei medici) coordinatore straordinario “ad acta” dell’Asl To4. Una specie di commissario anche se si sta facendo di tutto per nasconderne le funzioni. Affiancherà il direttore generale Lorenzo Ardissone, vittima, speriamo non a sua insaputa, di una situazione che sta sfuggendo di mano, sia nelle case di riposo, sia all’ospedale di Chivasso. Si occuperà della fase 2, cioè della gestione della pandemia sul territorio ma anche di ricercare una sistemazione per i pazienti non ancora guariti.

Nella lettera di incarico si legge: “supporterà (per 60 giorni) il coordinamento delle funzioni distrettuali dell’azienda To4 …”.

Le lamentele

La nomina avviene quasi in contemporanea (che velocità….) con una lettera firmata da 28 sindaci dei distretti di Chivasso e Settimo, e inviata proprio a Icardi, in cui si chiede proprio questo, cioè il “siluramento” di Ardissone.

Una scusa evidentemente perfetta…

Che si tratti di un commissario e non di un semplice coordinatore è chiaro nella procedura utilizzata, a dir poco fantascientifica. Succede nell’Asl To4 ma anche nelle Asl di Novara, Cuneo e Vercelli ancora dirette da uomini di fiducia del passato governo regionale.

In tempi normali è il Direttore generale a scegliere i suoi più stretti collaboratori, salvo che i posti non siano attribuiti per concorso. Da questo punto di vista non è cambiato nulla e non esiste alcuna delibera della giunta regionale a supporto.

Furbescamente Icardi ha oltrepassato il problema trasformando l’imposizione in un invito rivolto ai direttori per la nomina di “uomini” di fiducia o se si preferisce di uomini della Lega.

Certo, i direttori avrebbero anche potuto rifiutarsi, ma nessuno ha osato farlo.

Un’occupazione di posti chiave con un finale già scritto di rotolamento di teste?

Un anticipo di quel che accadrà quando i direttori generali scadranno nei loro mandati?

Il desiderio di mettere il naso e le orecchie dentro le Asl?

Quest’ultima ipotesi supera tutte le altre di gran lunga.

Epperò tra le fila della Lega, almeno da queste parti (non sappiamo a Novara, Cuneo e Vercelli) non tutti l’han presa bene.

Tra chi già pregusta il cambiamento c’è il consigliere regionale Andrea Cane, vicino al deputato Alessandro Giglio Vigna. Due minuti dopo la pubblicazione della notizia sul nostro sito si è precipitato a ringraziare Angelo Testa per aver accettato l’incarico. e pure l’Assessore regionale Luigi Icardi per aver risposto prontamente alle richieste di territori “fortemente svantaggiati da un’eredità pesantissima lasciata dal centro sinistra in Piemonte con una sanità distrutta”.

Di tutt’altro avviso i due consiglieri regionali, Claudio Leone e Mauro Fava, vicini al senatore Cesare Pianasso.

“L’ho saputo dai giornali. Sono cascato giù dal pero – ci dice Fava – Sono abbastanza incazzato e peraltro, io, questo Testa non lo conosco. Ritengo che la decisione si sarebbe dovuta condividere con chi lavora nel territorio. Le cose bisogna che le sappiamo tutti. Non siamo inferiori agli altri. Appena avrò una risposta, parlerò ai giornali e pure a tutti i sindaci che mi han chiesto il perché del siluramento.”

E poi su Ardisssone, ormai lontano anni luce dal Pd di Alberto Avetta e di Gianna Pentenero e sempre più vicino ad una frangia della Lega canavesana, cioè proprio quella di Pianasso.

“Ci ha sempre risposto al telefono e in questi giorni abbiamo lavorato con lui per evitare la chiusura del pronto soccorso di Cuorgnè – non si morde la lingua Fava – Non ho problemi a elogiare il lavoro che ha svolto e che sta svolgendo in una delle Asl più difficili del Piemonte…”

Più o meno sullo stesso piano Leone. “Se mi chiedete che cosa ne sapevo, vi dico che l’ho saputo dai social – mette le mani avanti – Se mi chiedete chi sarà il nuovo direttore dell’Asl, io non credo che Testa abbia i titoli. Se mi chiedete se condivido la decisione, io esprimo la più totale fiducia a Icardi. Avrà fatto le scelte che ha ritenuto più opportune. Sarebbe difficile comunicarci tutto quello che fa in un momento come questo….”

Più democristiano Gianluca Gavazza che, in verità nella Lega viaggia un po’ per conto suo.

“Io avevo fatto un paio di nomi (Secreto e Bono, ndr) – ci spiega – ma non è un problema di nomi semmai di capacità. Non so con quale alchimia la scelta sia caduta su di lui. Giudicheremo Testa da come affronterà i problemi. A mio avviso gli ospedali stanno reggendo: non regge il collegamento con i territori che mancava anche prima…”.

Decisamente avvelenata l’ex assessore regionale del Pd Gianna Pentenero.

“Una decisione senza capo né coda, diciamo poco intelligente – stigmatizza – Ho letto il curriculum di Angelo Testa. E’ il segretario di un sindacato. Non mi sembra abbia le caratteristiche per aiutare il direttore generale Ardissone da un punto di vista organizzativo. Probabilmente a Icardi è bastato che fosse vicino alla Lega….”.

Settimo non basta, occorrono altri luoghi per la quarantena

La scorsa settimana 24 sindaci dell’area di Settimo e del chivassese hanno chiesto al governatore della Regione, Alberto Cirio, la nomina in Asl To4 di un coordinatore straordinario della fase pre e post ospedaliera, con la priorità di potenziare sin da subito le unità per l’assistenza a domicilio e trovare una soluzione al problema delle dimissioni.

“Gli ospedali e tutto il personale sanitario – scrivono – con dedizione assoluta, si stanno facendo in quattro per gestire questa situazione di emergenza, hanno lavorato spesso senza DPI, oppure con una dotazione davvero insufficiente (ci riferiamo soprattutto ai medici territoriali). Adesso però è giunta l’ora di aumentare l’efficienza del servizio territoriale che trova il suo fulcro nel SISP – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. La nostra ASL ha un bacino di circa di 520mila persone, ed è evidente che la dotazione organica del SISP è divenuta del tutto inadeguata….”

Tra le altre cose i sindaci lamentano che il sistema informatico per la gestione dei pazienti risultati positivi e quelli in quarantena non risulta aggiornata.

“Il Coordinatore straordinario – aggiungono – dovrebbe avere la priorità di potenziare fin da subito le USCA (Unità specializzate per l’assistenza a domicilio) e trovare soluzione al “problema dimissioni”. Molti pazienti dimessi vengono trasferiti al proprio domicilio, ma hanno bisogno di terapie specifiche che devono essere somministrate da personale dotato dei corretti DPI. Abbiamo letto che in altre ASL si stanno organizzando luoghi, ad esempio ex Ospedali, Ostelli, Strutture alberghiere, per spostarvi i pazienti positivi la cui assistenza specialistica ospedaliera non è più necessaria. Riteniamo che non siano sufficienti, ad oggi, i posti approntati presso l’ospedale di Settimo Torinese e presso gli altri due centri...”

Infine sul problema delle Case di Riposo.

“Occorre provvedere ad eseguire i tamponi al personale sanitario ed agli ospiti. Tutto ciò va fatto con urgenza! Sappiamo che è operativo un unico laboratorio analisi presso tutta la nostra ASL, quello di Ivrea, che a causa del carico di lavoro non è in grado di processare oltre 150 tamponi al giorno. C’è quindi la necessità di potenziare con urgenza questo servizio. Abbiamo oltre mezzo milione di abitanti ed un unico laboratorio analisi non è davvero sufficiente …”

In calce la firma di Vittorio Ferrero di Crescentino, Andrea Gavazza di Cavagnolo, Elena Piastra di Settimo Torinese, Giovanni Demichelis di Brozolo, Giovanni Ponchia di Montanaro, Matilde Casa di Lauriano, Antonio Magnone di Rondissone, Loris Lovera di Castiglione, Luciana Trombadore di Brusasco, Claudio Preti di Lamporo, Paolo Cugini di Gassino, Paolo Bodoni di Brandizzo, Gabriella Mossetto di Sciolze, Emanuele De Zuanne di Volpiano, Claudio Gambino di Borgaro, Luca Baracco di Caselle, Renato Pittalis di Leinì, Emilio Longo di Cinzano, Davide Rosso di Rivalba, Ettore Mantelli di San Raffaele Cimena, Marco Bongiovanni di San Mauro, Mauro Castelli di Verrua Savoia, Firmino Barberis di Saluggia, Federico Merlo di Vische, Danilo Borca di Castagneto Po, Claudio Castello di Chivasso, Beppe Bava di San Sebastiano da Po, Claudia De Marchi di Fontanetto Po.

Chivasso: un ospedale trasformato in inferno

Disperazione, dramma e soprattutto morti. Si contano e si piangono. E sono tanti, molti di più di quanti indica la Protezione Civile. Capita al nosocomio di Chivasso con i suoi quattro piani occupati da malati Covid (il secondo, il quarto, il quinto e il sesto). E capita che ci sono malati ancora contagiosi ma fuori pericolo che potrebbero essere dimessi eppure restano lì perché la Direzione Generale, quindi Lorenzo Ardissone, tutto sembra voler fare tranne che accettare l’offerta del Comune e trasferirli in un albergo. E poi ci sono una cinquantina di pazienti al pronto soccorso che necessiterebbe di un letto che non c’è.

Risultato? Dieci medici ammalati (ma qualcuno con tampone negativo e tac positiva continua a lavorare) e la bellezza di 36 infermieri. Numeri da guerra. E non basta. Nonostante le donazioni all’Asl, mancano i dispositivi! Mancano le tute e in distribuzione c’è un vestiario che assomiglia molto ai sacchi della spazzatura. Per questo, in silenzio, il personale ha organizzato varie raccolte per acquistare quel che serve facendo pure attenzione a non farselo requisire (sempre dalla Direzione di cui sopra e dall’Unità di sicurezza ).

Il dramma è che fuori da qui, fuori da quest’inferno, la situazione è anche peggiore e si muore in casa aspettando un tampone che non si farà mai, nel doloro dei tanti medici di famiglia trasformatisi in necrofori.

Settimo non sarà ospedale Covid

La scorsa settimana ad una video conferenza con l’assessore regionale alla sanità Luigi Icardi è stato chiarito che l’ospedale di Settimo non è destinato a trasformarsi in presidio Covid. “Non è in corso alcuna particolare iniziativa”, sono state le parole utilizzate.

L’assessore ha poi sottolineato che alle Asl, compresa l’Asl To4, è stato chiesto di trasformare in reparti Covid al massimo il 40 per cento dei reparti di ciascun Ospedale e ricavare dei posti di terapia intensiva nei blocchi operatori.

“Abbiamo salvaguardato gli ospedale più grandi …” ha commentato. Morale? Se è vero che a Chivasso questa percentuale è saltata con l’occupazione del 2°, del 4° del 5° e del 6° piano la decisione è stata presa dalla direzione generale, quindi da Lorenzo Ardissone.

Altro capitolo sui dpi (mascherine e tute). Se gli operatori (medici e infermieri) non ne hanno a sufficienza occorre lamentarsi con la direzione generale. “Le aziende sanitarie – ha specificato – avrebbero dovuto continuare ad approvvigonarsi attraverso i consueti canali. A loro supporto l’Unità di crisi ha integrato. Mi spiace che a Chivasso abbiano dovuto comprarsele, ma mi creda che in questi giorni è stata una disperata ricerca di dpi….”.

Infine il problema degli hotel da utilizzare per liberare posti letto. Se non lo si è fatto è perchè l’Unità di crisi non ha ancora capito chi metterci dentro considerando che occorre dare ai pazienti un’assistenza anche lì e, al momento, non si dispone del personale necessario. “Non vogliamo abbandonare nessuno….” ha concluso Icardi.

Commenti