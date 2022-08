Nel basso Canavese orientale, percorrendo ancora oggi i boschi che ricoprono la sponda destra della Dora Baltea, nel tratto Mazzè – Borgo Revel, si possono scorgere nel terreno sommità e terrazzamenti che non sono riconducibili a forme naturali.

Le minime tracce appaiono e scompaiono per circa 17 chilometri nel tratto rivierasco da Mazzè alla confluenza del medesimo fiume fino al Po, nel territorio di Calciavacca (dal 1934 si chiama Borgo Revel).

A prima vista sembrano tracce di terrazzamenti per colture vinicole, grossi sentieri ricavati in sola terra, traccia di un vecchio sistema di stradine poderali, in [...]