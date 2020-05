Ecco, è stata già una giornataccia, ed ora mi toccherà sorbirmi le vostre

battutacce da avanspettacolo.

“Ma che cos’è, la gelateria della Boldrini?”, “Grazie Groma, che ci fai

piangere e centuriare ancora”, “Tutte le strade si incrociano a Groma”,

“Gromagna mia Gromagna in fiore tu sei la stella tu sei l’amore”. Eccoci. Avete

finito? Le avete dette le vostre menate del venerdì sera? Ah, bene. Allora

possiamo andare avanti.

Insomma, la Groma è uno strumento agrimensorio di probabile origine etrusca,

e naturalmente utilizzato largamente dai Romani per la loro centuriazione

delle colonie, costituito da due asticciole incrociate a costituire 4 angoli

retti, ai cui quattro lati corti esterni erano appesi quattro pesi a piombo

appuntiti. L’agrimensore, guardando sulla linea di ognuno dei due assi

incrociati passanti dai pesi, traguardava la direzione per indirizzare gli

scavi lungo questi due assi ortogonali. Non ci avete capito una sega?

Figuratevi cosa ci posso avere capito io. Anzi, ad essere sincero contavo sul

vostro aiuto per qualche delucidazione. E invece ciccia.

Però è bene che sappiate che molto probabilmente non furono gli Etruschi ad

inventarla, ma si ritiene che loro l’avessero importata dal mondo greco,

che a sua volta aveva scopiazzato dai popoli della Mesopotamia. Insomma, gira

e rigira facile che anche quella l’avessero inventata i Cinesi.

Il suo uso (che peraltro è anagramma di suo) non era limitato alla campagna,

ma veniva utilizzata anche per direzionare il decumano e il cardo delle città,

per la costruzione degli accampamenti; va da sè che oggi i Novax la userebbero

per curare il Coronavirus, ma questa è un’altra storia.

Tra i personaggi più curiosi che utilizzarono la Groma, vi un certo Caio Gigno

Vinia che volle utilizzare l’attrezzo per traguardare la direzione retta per

trasportare una ampolla di acqua della Dora verso il Mare Adriatico; purtroppo

dopo dieci metri finì nella medesima Dora Baltea, e non se ne fece nulla.

Non da meno fu una tale Livia Georgia Popola, la quale utilizzò la Groma per

gettare le basi della costruzione di una capanna per il presepe a regola

d’arte, ma alla fine dell’opera arrivò il lupo che con tre soli soffi tirò giù

la stamberga, nemmeno fosse stata costruita da uno dei tre porcellini.

Ma a questo punto voi potreste anche domandare cortesemente “Ma a noi cosa ce

ne fotte?”. E invece a voi può tranquillamente fotterne, visto che si dà il

caso che per secoli l’unico esempio di Groma documentato si trovava (e si trova

tuttora) nel Museo Garda di Ivrea, in una bella lapide romana. Poi in tempi più

recenti vennero ritrovati dei resti di Groma autentica, all’animaccia di

quell’archeologo che li ha scoperti, non poteva occuparsi di lumini e

lacrimatoi come tutti???

Ora vi devo lasciare, che mi sta uscendo il caffè dalla Groma che ho sui

fornelli.

Commenti