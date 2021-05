Ascolta l'Audio Dell'Articolo

In occasione della nona edizione del Festival della lettura La grande invasione, il Museo Civico P.A. Garda ospiterà come di consueto conferenze, spettacoli e mostre, negli spazi espositivi interni e nel cortile ed adotterà orari di apertura straordinari:

giovedì 27 maggio: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14,30 alle 20.00

venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 maggio dalle 8.00 alle 20.00

Rientra nel programma de La grande invasione, all’interno del Museo, la mostra Twist di Davide Bonazzi. Contemporaneamente, sono visitabili le due mostre temporanee Gianni Berengo Gardin e la Olivetti e VITRUM – dalla sabbia alla luce. Scienza, storia e arte del vetro dalla scoperta ai giorni nostri, prorogate fino al 13 giugno.

Giovedì 27 maggio, in concomitanza con l’inaugurazione della IX edizione de La grande invasione, l’ingresso al museo e alle mostre sarà gratuito.

A pagamento nei restanti giorni.

Tariffe:

Ingresso intero Euro 5,00

Ingresso ridotto Euro 4,00

Gratuito per le categorie indicate nel link: https://www.museogardaivrea.it/orari-e-prezzi/

Gli ingressi saranno contingentati e saranno adottate le misure di sicurezza in base al DPCM in corso per il COVID 19.

