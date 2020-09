La bicicletta può essere cura per il corpo e per l’anima per persone colpite da malattie fortemente invalidanti come la sclerosi multipla che ha colpito Fabio “Wolf” il ciclista di cui vorremmo parlarvi oggi.

Il 20 settembre abbiamo partecipato all’incontro organizzato da Fabio per presentare la Associazione 160cm.it presso l’Imbarchino a Torino.

Fabio è un giovane uomo (43 anni) ex atleta di arti marziali che è stato colpito dalla sclerosi multipla alcuni anni fa e con questa malattia ha ingaggiato una competizione che ha intenzione di vincere.

Ogni anno affronta un round con la malattia, a volte finisce a terra ed a volte vince lui, in ogni caso lo spirito con cui affronta la sclerosi è quello di un combattente.

Fabio, ciclista da quando aveva 14 anni, ha individuato nella bicicletta il suo alleato per combattere la progressione della malattia e per mantenere la sua autonomia. La sclerosi multipla causa spasticità dei muscoli ma il ciclismo aiuta a mantenere l’elasticità dei muscoli stessi. Fabio usa la bicicletta per gli spostamenti quotidiani e fa viaggi di migliaia di km da solo (Barcellona, la Sicilia, scalata del Sestriere) .

Ieri Fabio ha presentato il blog che ha creato per favorire l’utilizzo della bicicletta nella vita quotidiana di ognuno di noi, sano o malato. Il Blog si chiama 160cm.it. Questa misura è l’altezza di Fabio in sella alla bicicletta, quindi l’altezza da cui lui guarda al mondo.

All’incontro di ieri hanno partecipato i medici che hanno curato Fabio e gli amici che lo stanno aiutando nella gestione del blog e della sua nuova proposta.

Fabio infatti ha lanciato un crowfunding per acquistare per le Molinette un macchinario che a lui ha portato giovamento con un metodo denominato onde d’urto radiali perché spera che sempre più malati possano fruire di questo trattamento ancora in fase di studio.

Una frase di Fabio ci ha colpito: la giusta lentezza. Non corriamo, apprezziamo il mondo e le persone intorno a noi. Ci può passare accanto una persona speciale come Fabio.

Antonella Milo

