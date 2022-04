La furbizia della masca.

Tanto tempo fa viveva al margine del grande bosco una vecchietta che era indicata dagli abitanti del villaggio come una strega, masca in piemontese. Questa anziana signora era avanti negli anni e sentiva che la madama Falòsca stava per venirla a portare via. La falosca o faròsca era il nome dato in dialetto alla favilla della brace e deriva dall’antico tedesco falawisca, con il significa di scintilla. Questo perché nella buia notte quando si presentava accompagnata da una falce e vicino delle scintille che sembravano aumentare la sinistra luce sul suo volto che quasi non si vede, perchè sempre avvolto da un mantello nero. Il suo arrivo pare che fosse preannunciato da un leggero fruscio come le scintille che nascono dal crepitare del fuoco del camino. La more si presento quella notte di fine autunno alle vecchia masca dicendo che per le lei la vita terrena era finita, nonostante che con i suoi sortilegi la masca aveva prolungato la sua vita per tanti anni. La masca era furba e scaltra e gli disse che si era giunta la sua ora di fini vita sulla terra, ma prima voleva ancora mangiare un frutto del vecchio caco che aveva vicino a casa. L’albero di caco, nonostante la stagione fosse inoltrata aveva ancora i suoi dei frutti dal caldo colore rosso arancione. La Falòsca acconsentì a questo ultimo desiderio e andò a cogliere il frutto per la vecchia masca, ma, nel cogliere il frutto una mano rimase incollata al frutto e aiutandosi con l’altro braccio per staccarsi, anche l’altra mano rimane incollata all’albero. La vecchia furba masca aveva gabbato la morte che rimase incollata all’albero per diverso tempo, pare in quel periodo non mori nessuno nel mondo, ma questo si sa è solo una vecchia leggenda raccontatami da un’anziana persona durante le interviste di Favria si racconta.

