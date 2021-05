Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La forchetta.

Oggi la forchetta come posata non manca sulle nostre tavole ma nei millenni ci si è sempre serviti delle mani, o dei coltelli appuntiti, per portare alla bocca i pezzi di cibo ancora caldi, anche se esistevano vari strumenti, fatti di materiali dall’osso al ferro, per infilzare le carni in cottura. Ma la forchetta, che arrivò dopo il cucchiaio e il coltello, quando e dove nacque? Vi stupirà ma, nonostante fosse conosciuta già nell’antica Grecia, la forchetta come la intendiamo noi è un’invenzione abbastanza recente. Infatti originariamente la cosa più simile alla nostra forchetta” era quello che oggi noi chiameremmo forchettone, uno strumento a due rebbi, denti, utilizzato principalmente per cucinare e servire il cibo. Al tempo infatti per mangiare si preferivano dita, cucchiai e coltelli. Pensate che in un trattato scritto a metà dell’XI secolo san Pier Damiani offre una stupita testimonianza delle abitudini alimentari di una principessa bizantina, sposa del figlio del doge di Venezia. L’orribile fine della nobildonna, morta di cancrena, conferma a san Pier Damiani l’opinione che la forchetta sia uno strumento di diabolica perversione in quanto scrive che non toccava le pietanze con le mani ma si faceva tagliare il cibo in piccolissimi pezzi dagli eunuchi. Poi li assaggiava appena portandoli alla bocca con forchette d’oro a due rebbi, questa è la prima testimonianza dell’uso in Occidente di questo utensile allo sconosciuto. Nell’ambiente bizantino l’accessorio è già presente almeno dal 400 d.C. In quell’epoca l’imbeccatoio romano, un pugnale appuntito, si trasforma prima in uno spillone e poi in una forchetta per infilzare il cibo. Come si vede questa posata arriva in Europa grazie alle strette relazioni tra Bisanzio e Venezia ed è perfetta per la pasta. Le prime attestazioni che illustrano la forchetta compaiono in una miniatura dell’XI secolo contenuta nel manoscritto De Universo di Rabano Mauro, che rappresenta re Rotari a tavola mentre impugna l’utensile. Dal XII secolo è giunta fino ai nostri giorni un’altra miniatura, quella dell’Ultima cena, contenuta in un codice dell’Hortus deliciarum della badessa Herrad, o Herrada, di Hohenbourg. In pieno Medioevo l’uso della forchetta si diffonde in Italia con il consumo della pasta, perché strumento utile per infilzare quel cibo bollente e scivoloso. Intorno al 1392, nel suo Trecentonovelle, Franco Sacchetti racconta di due amici intenti a manfiare usando la forchetta. Alla fine del XV secolo le forchette vengono utilizzate abitualmente dalle famiglie nobili di Firenze, nella loro collezione i Medici ne vantano ben cinquantasei. L’uso della forchetta rimane in Italia, il resto d’Europa invece ne ignorava pressoché l’uso. In cucina si usava una specie di forchettone per tenere ferma la carne mentre la si tagliava con il trinciante e poi i vari bocconi venivano poi mangiati con le mani. Le forchette propriamente dette erano usate soprattutto per alcuni tipi di frutta o per i dolci. Nel 1518 il mercante viaggiatore francese Jacques le Saige partecipa a un banchetto del doge di Venezia e constata con stupore vche a Venezia quando vogliono mangiare prendono il cibo con la forchetta d’argento. Verso il 1533 Caterina de’ Medici, moglie del re di Francia Enrico II, cerca d’introdurre la forchetta a corte, ma senza successo. Solo nel 1684 Luigi XIV riesce a promuoverne l’uso. Nel 1609, descrivendo con dovizia le abitudini alimentari dei turchi, il signore di Villamont osserva che non usano assolutamente delle forchette come fanno i lombardi e i veneziani e riconosce implicitamente che si trattava ancora di un’usanza prettamente italiana. In quello stesso periodo lo scrittore Thomas Coryat scopre la forchetta in Italia durante i suoi viaggi nel BelPaese che a tavole tavola gli italiani usano sempre una specie di piccolo utensile per tenere ferma la carne. Coryat si appassiona all’usanza e la porta in Inghilterra. Nel corso del XVII secolo la forchetta viene sdoganata in tutta Europa, ma subisce qualche leggera modifica. Spetta nel settecento al ciambellano di Ferdinando IV di Borbone, Gennaro Spadaccini, la diffusione della versione con quattro rebbi corti, adatti sia ad arrotolare gli spaghetti sia a infilzare la carne. Concludo riflettendo che certe persone sono utili al bisogno come una forchetta nel brodo anche se in apparenza pensano di essere sottili e pungenti, come una forchetta appunto.

Favria, 23.05.2021 Giorgio Cortese

