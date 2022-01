Nella cronistoria ufficiale della società Olivetti la nascita della Società anonima Fonderia Olivetti risale al febbraio 1922. Tuttavia, il problema di fornirsi di parti in ghisa per le proprie macchine per scrivere, l’ing. Camillo Olivetti lo aveva avuto fin dal momento in cui, nell’ottobre 1908, aveva costituito la propria società che allora contava una ventina di operai e si estendeva su una officina di circa 500 metri quadrati. Per vedere la prima macchina per scrivere – la M1 – occorre attendere l’Esposizione Universale di Torino del 1911.