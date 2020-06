LA FONDAZIONE DI EPOREDIA

La città informatica per eccellenza è sempre stata un tantino impallinata con

l’elettronica. Infatti per utilizzare il sistema binario venne fondata nel

100 AC.

Il nome Eporedia è verosimilmente di origine celtica, legato al termine

epos, cavallo (infatti rompono il cazzo ancora adesso), e reda, il carro a

quattro ruote. Voi siete l’ultima.

Fu la prima colonia romana posta a nord del Po, in Piemonte. Infatti i più

entusiasti furono i militanti della Lega Nord Piemont, per i quali a sud del Po

era tutta Roma Ladrona.

In particolare il più felice si dimostrò un tale Gignus Vinia, il quale

festeggiò l’evento mangiando un padellone di un piatto tipico, ovvero ciliegie,

fagioli e cotenne di porco. Purtroppo la mangiata finì male, perché il tribuno

dei patrizi venne multato per avere parcheggiato il suo carro in malo modo.

La città venne costruita col preciso scopo di monitorare degli importantissimi

passi alpini, soprattutto il Piccolo e il Grande San Bernardo, che all’epoca

erano sotto il controllo di un popolo Celto-Ligure, i Salassi, così chiamati

perché pagare il pedaggio di transito con loro costava lacrime e sangue.

Malgrado la costruzione di Eporedia in una posizione strategica, la resistenza

dei Salassi, popolo fiero e combattivo, durò ancora molto a lungo, e solo

Augusto, il portatore di pace più guerrafondaio della storia, riuscì a

sottometterli.

Tra coloro che si distinsero nella fondazione della città vi era una certa

Georgia Populus, che voleva preparare nel punto di congiunzione tra Decumano

e Cardo uno spettacolare presepe, solo che nessuno capiva cosa cacchio fosse,

visto che le statuette rappresentavano un evento per il quale mancavano ancora

cento anni. Anche il tentativo di far passare l’asinello per una lupa e il

Bambinello per Romolo risultò fallimentare.

Proprio in riferimento alla nascita di Cristo, una certa Anna Malum si fece

disegnare sopra una tavoletta di cera con una mascherina e un cartello in

mano, con scritto “Prima dell’anno zero non si può fare nulla, i Consoli

Lucio Valerio Flacco e Gaio Mario ci hanno abbandonati. PS: non c’è alcun

mutamento climatico”.

Sulla parete rocciosa che separa il Lungo Dora dalla parte alta della città, è

presente una lapide bronzea del 1900, che ricorda il bimillenario della

fondazione. E non è ancora stata imbrattata.

Ora vi saluto che vado a fondare Augusta Praetoria.

PS: l’Assessore Balzola si dissocia da questa interpretazione storica della

nascita di Eporedia.

