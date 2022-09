Dal 23 al 25 settembre l’Associazione Coltivatrici e Coltivatori bosconeresi in collaborazione con il Comune e Coldiretti di Torino propone la quinta edizione della Fiera Agricola di Bosconero, occasione per apprezzare i prodotti a chilometro zero e tutto ciò che gravita intorno al mondo rurale.

Obiettivo della manifestazione, spiegano gli organizzatori, è tutelare la biodiversità, far conoscere e salvaguardare le produzioni del territorio, incentivando il turismo consapevole.

Si comincia il 23 alle 21 con il teatro di Bosconero che ospita ‘2022, troppo caldo, troppo secco: prove di clima futuro’ con Daniele Cat Berro della Società Metereologica Italiana. Il 24 alle 18 inizia la sfilata dei trattori e dei mezzi agricoli, e dalle 19 si inaugura la terza edizione di Agrifood, street food in versione canavesana. Il 25 la fiera entra nel vivo nelle vie e nelle piazze del centro, a partire dalle 9. Si potranno ammirare i mezzi agricoli, il bestiame e gustare prodotti del territorio.

