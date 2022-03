Se non era per la fascia tricolore – che uno non si porta sempre appresso – si sarebbe detto che il sindaco di Rivalba fosse capitato lì per caso, che si trovasse fuori per una sgambata col cane e che la fascia gliela avessero prestata per una comparsata dell’ultimo minuto.

Per carità, dopo le perorazioni della Brambilla, che degli animali ha fatto una bandiera e costruito una carriera politica, nessun stupore. Di più, nel 2017, il Berlusca, lanciando il Partito animalista, parlò alla platea della sua «domanda birichina» inserita in un sondaggio, il cui [...]