Dalla piccola Borgofranco d’Ivrea all’esotica Isla Barù in Colombia. C’è anche Federica Tirassa, 21 anni, tra i protagonisti della terza edizione di “Ex On The Beach Italia”, il programma prodotto da ViacomCBS International Studios per Mtv e realizzato da Fremantle che va in onda ogni mercoledì alle 22 su Mtv (Sky 131) e in streaming sulla piattaforma Now.

«Graziosa, simpatica e solare» – come si è definita in una recente intervista – la giovane canavesana si è unita al gruppo dei “sexy single” del programma. Per intenderci, Ex [...]