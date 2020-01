La dieta!

L’amica Calliroe, che in realtà è portatrice di antico nome di origine etrusca mi ha chiesto se esiste una dieta dove più si mangia e più si bruciano calorie? Già la famosa dieta, la nostra periodica ossessione. Alzi la mano chi dopo le feste o un pantagruelico pranzo o cena, non abbia pensato e coltivato il sogno, da domani mi metto a dieta. La dieta oltre ad essere una regola alimentare vuole anche significare una assemblea. Infatti il lemma deriva dal greco diaita, modo di vivere e nel secondo significato, dal latino dies. La dieta come assemblea, nei libri di storia a scuola viene citata in qualche vago concilio, raduno coronato avvenuto nel Nord Europa, o perfino in qualche parlamento, e perché ci dobbiamo ricordare, appunto, quel giorno come dieta? Forse che i maggiorenti, magari ricchi e grassi del tempo passato al potere osservavano un giorno di digiuno quando si ritrovavano? Forse quel giorno mangiavano di più in lauti banchetti alla fine dei lavori, ma quella dieta mette in luce l’importanza proprio di quel giorno, conferendogli un onore alto, sancendone le potenzialità di cambiamento, perché non tutti i giorni sono uguali! Tornando al significato di dieta alimentare, nell’antichità per la medicina greca la dieta, era un modo di modo di vivere volto alla salute, prevedeva regole che disciplinavano ogni aspetto della vita quotidiana: dall’alimentazione, all’esercizio fisico, al riposo. La dieta non è una terapia dimagrante straordinaria, ma un ordine da osservare con diligenza per avere una cura della nostra vita. Oggi invece la dieta ha assunto il concetto di un rimedio temporaneo verso l’eccesso dei periodi di festa, oppure quella imposta dai medici a fronte di patologie specifiche, oppure quella di conformaci ad assurdi canoni estetici imposti dal consumismo. Ad ogni modo, sarebbe necessario recupera il significato originario di giusto equilibrio tra corpo e mente. Tanto le diete temporanea, per esperienza, non funziona, ma è ciò che corregge e aiuta corpo e mente è la corretta abitudine, l’inclinazione, il gusto, e perciò il modo di vivere, questo sì dura nel tempo.

Favria 11.01.2020 Giorgio Cortese

La felicità è vera solo quando è condivisa

