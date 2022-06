La delega ad operare su conto corrente sta alla base di un accordo scritto tra il titolare del conto e l’istituto bancario, in base al quale la firma del delegato sarà considerata alla stregua di quella del delegante ai fini di determinate operazioni sul conto e per un determinato ammontare.

Tale strumento rinviene la sua utilità in quelle situazioni in cui, per i più svariati motivi, il delegante non possa effettuare operazioni bancarie, quali prelievi e/o pagamenti, perché impossibilitato; ragion per cui il delegato ha il potere di effettuare gli stessi in [...]