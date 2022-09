La danza nell’Ottocento e Novecento.

Il nostro essere, la nostra mente, il nostro animo si esprimono attraverso il corpo, che è la nostra porta verso il mondo esterno, è la nostra parte materiale, il mezzo con il quale manifestiamo le nostre passioni, soddisfiamo i nostri desideri, i nostri bisogni, percepiamo noi stessi e gli altri, attraverso il quale ci realizziamo. La nostra esistenza sulla terra è imprescindibile dal nostro corpo. In questo contesto il ballo con la sua gestualità diventa linguaggio con il quale possiamo esprimere le nostre emozioni, senza utilizzare la parola, ma attraverso la musica, diventando sempre più spesso terapeutico e liberatorio. Nell’arco della storia il ballo è diventato pian piano un’arte, una vera e propria disciplina, dove le evoluzioni dei ballerini si trasformano in vere e proprie performance. Il ballo è quindi un’arte, un’espressione del corpo e l’espressione della cultura di un popolo.

Con la civiltà industriale del XIX secolo, si verificò una profonda trasformazione delle danze, sia popolari che di corte. L’Ottocento fu il secolo del valzer, della mazurka e della polka. Fu anche il secolo delle grandi scuole di ballo, e soprattutto delle sale da ballo, sempre più belle e sempre più affollate. Il valzer portò una vera e propria rivoluzione, nelle abitudini, nei costumi, nelle cultura dei popoli: esso attraversò tutti gli strati sociali e tutte le nazioni; e, dovunque, conquistò con la stessa forza i ceti più umili e le classi aristocratiche. Le ultime resistenze attorno alla contraddanza, che aveva animato le corti del Settecento, furono spazzate senza grossi conflitti. L’ondata del valzer era il segno dei tempi: sulle piste s’imponeva la coppia, come protagonista definitiva del ballo, dell’amore e della vita del XIX secolo. Il continente europeo rimaneva ancora il centro del pianeta danza. Questo breve spettacolo del regista Enzo Morozzo spiega attraverso lo spettacolo “Io ballo, tu balli …Riflessioni, più o meno serie, sul ballo”, sabato sera ad Ozegna 17 settembre ore 21 presso l’area cortilizia del Comune di Ozegna, dove l’Associazione Teatrale di Ozegna celebra i suoi 30 anni.

I balli, dal valzer, mazurka, fox trot, tango, charleston, rumba, la frenetica samba, oppure ancheggiando al ritmo di swing e di boogie – woogie, poi il mambo e il cha – cha – cha, ed infine il rock, si passa la storia italiana e mondiale negli ultimi duecento anni.

Quello che è certo che la danza fa ormai parte delle nostre vite. Una prova? Alzi la mano chi, almeno una volta, non ha ballato da solo, nella sua cameretta, muovendosi “senza freni”. La mano è alzata? Nulla di strano, lo facevano già i nostri avi qualche millennio fa.

Favria, 15.09.2022 Giorgio Cortese

