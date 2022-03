La Cristiada e i Cristeros una storia dimenticata.

Nel silenzio internazionale, tra il 1925 e il 1929, il Messico visse una tragedia senza precedenti. Il governo della Repubblica, retto da un piccolo gruppo di potere chiamato gli uomini di Sonora provenienti dal nord massonico e protestante, decideva di inasprire le leggi antireligiose, che già colpivano i cattolici, con provvedimenti che resero impossibile ogni manifestazione religiosa. Questo avvenne a partire dal 1913, il tempo della rivoluzione messicana. Clero e cattolici furono attaccati dagli insorti di Pancho Villa, Emiliano Zapata e Venustiano Carranza con l’accusa di essere sostenitori del generale Huerta e della sua dittatura. Particolarmente spietati furono gli uomini di Carranza, massone, conclamato anticlericale. E quando Carranza, nel 1917, ebbe la meglio, per i cattolici messicani vennero anni terribili. La repressione si attenuò in parte nel corso della presidenza del successore, Álvaro Obregón, 1920-24. Ma lo scontro si acuì nuovamente nel dicembre del 1924 quando andò al potere Plutarco Elías Calles, che si spinse a favorire la formazione di una Chiesa scismatica. L’arcivescovo di Città del Messico scomunicò la nuova Chiesa e nella capitale si ebbero scontri tra cattolici e fautori del movimento religioso sostenuto da Calles, appoggiati questi ultimi, con modalità decisive, dalla forza pubblica. A questo punto, marzo 1925, fu fondata dai cattolici la “Lega nazionale di difesa della libertà religiosa” che, in base alla teorizzazione del gesuita Rafael Martínez del Campo, sosteneva la legittimità della difesa armata dei credenti. I rappresentanti della Lega furono ricevuti in Vaticano da papa Pio XI che diede al loro operato una sorta di benedizione ufficiale. Dal 1° agosto 1925 la Chiesa sparì dalla vita del religiosissimo popolo messicano. A quel punto si verificò ciò che nessuno aveva previsto, centinaia di migliaia di persone, appartenenti a tutti gli strati popolari, male armati, si diedero alla macchia in un’insurrezione spontanea. La scintilla esplose a Chalchihuites, una cittadina dello Stato di Zacatecas nel Messico centrale, il leader sindacale cattolico Pedro Quintanar, che ai tempi di Huerta era stato fatto colonnello, si mise a capo di una quarantina di uomini e si scontrò con i federali che avevano arrestato e passato per le armi un sacerdote nonché tre leader di organizzazioni fedeli alla Chiesa di Roma. La Lega, che nel giugno del 1925 poteva contare su poco più di 36 mila uomini, in pochi mesi era cresciuta in modo impressionante e nel settembre del 1926 disponeva di mezzo milione di militanti. In ottobre i cristeros guidati dal sacrestano José Trinidad Mora con un’imboscata misero in fuga un reggimento di 250 soldati. Il loro comandante, il generale dell’esercito Ismael Lares, fu catturato, ucciso e, il suo cadavere fu esposto nel villaggio per diversi giorni. A poco a poco i ribelli cattolici formarono qualcosa che assomigliava sempre più ad un esercito composto da 50 mila combattenti i quali, nel nome di Cristo Re e della Vergine di Guadalupe, si opponevano ai 70 mila soldati regolari, a cui si sarebbero aggiunti 30 mila ausiliari. La guerra civile ebbe notevoli proporzioni, assorbì circa un terzo del bilancio dello Stato con un saldo stimato di ben 56mila vittime tra le file dell’esercito messicano. I generali dell’Esercito Federale pensavano di sconfiggere in breve tempo quegli insorti inesperti e male organizzati. Tuttavia, l’organizzazione si consolidò in pochi mesi, anche perché sostenuta da gran parte della società civile. Così nacque la Cristiada, l’insurrezione di Cristo Re che coinvolse milioni di persone, costrinse i papi ad intervenire con tre encicliche, preoccupò le cancellerie di mezzo mondo. Interi Stati della zona centrale della Federazione caddero sotto il controllo di un esercito Cristero sempre più potente, organizzato e favorito dalla popolazione. La reazione dello Stato fu rabbiosa con massacri indiscriminati, campi di concentramento, impiccagioni di massa. I Cristeros erano in gran parte contadini ma vi erano anche cittadini, impiegati, funzionari, avvocati, studenti. La loro rete era sostenuta, talvolta affiancata, anche da una resistenza pacifica cittadina, il cui martire fu san Miguel Pro, che ricorreva ai boicottaggi, all’informazione, e cercava di far continuare la vita sacramentale nel nascondimento, come nell’Inghilterra anglicana o nella Russia sovietica. Migliaia di donne inquadrate nelle Brigate di Santa Giovanna d’Arco, sfidando ogni pericolo, procuravano le munizioni ai Cristeros, i quali arrivarono ad essere, agli inizi del 1929, quasi 50.000, in gran parte sottoposti alla disciplina di un esercito regolare. Pregavano, organizzavano messe da campo, non trascuravano il lavoro della terra o l’educazione dei figli. Intere comunità vissero per tre anni sulle falde dei vulcani di Colima, a Jalisco e Michoacán, dove si creò un contro-Stato perfettamente organizzato, grazie a personalità come il beato Miguel Gomez Loza. I soldati erano eroici, pronti al martirio per conquistarsi il Paradiso, come dicevano, se il prezzo della sconfitta era l’estirpazione del cristianesimo dal Messico. Nonostante l’appoggio logistico degli Usa che consentiva ai federali di non cedere, i Cristeros restarono saldi, e ad ogni sconfitta si moltiplicavano tenendo in scacco il nemico. Per anni il Messico restò diviso fra zone Cristero e zone controllate dai Federali; l’economia collassò, i morti furono decine di migliaia: 300.000 contando le vittime di malattie, fame, campi di concentramento. Non furono le armi a sconfiggere i Cristeros ma la diplomazia internazionale con gli Arreglos del 1929. La Cristiada stava procurando troppi lutti, la guerra rischiava di durare, occorreva un cessate il fuoco. Il vescovo Pascual Díaz, che avrebbe pagato con l’incomprensione la sua posizione moderata, riuscì a far firmare gli accordi senza immaginare che per 10 anni il governo li avrebbe traditi. Quando deposero le armi, i Cristeros furono uccisi a migliaia dai nemici, per vendetta. Oggi l’epopea della Cristiada, così poco conosciuta, con le sue decine di martiri canonizzati, innumerevoli eroi sconosciuti, e un esercito vincente che depose le armi su richiesta dei propri vescovi, è rubricata nei libri, incredibilmente, come un “episodio minore” della storia.

Interessante è il libro di Lucia Cenci “La fede armata”, il Mulino, pagine 328, Euro 26

Favria, 31.03.2022 Giorgio Cortese

