"La mia voce si unisce a tutte quelle provenienti da altre Istituzioni e dalla società civile per chiedere che lo Stato resti al fianco di Pino Masciari e della sua famiglia – spiega il sindaco Renato Pittalis – In merito all'avvio del procedimento che potrebbe portare alla revoca del servizio di protezione a Pino Masciari, testimone di giustizia e cittadino onorario di Leinì (Torino), il sindaco del comune del torinese ha scritto al Prefetto di Torino, Raffaele Ruberto, al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e al Capo Dipartimento della Pubblica sicurezza, il capo della polizia Lamberto Giannini.

“La mia voce si unisce a tutte quelle provenienti da altre Istituzioni e dalla società civile per chiedere che lo Stato resti al fianco di Pino Masciari e della sua famiglia – spiega il sindaco Renato Pittalis – la criminalità organizzata non dimentica e non rinuncia a perseguire le proprie vendette. Per questo chiedo di non revocare la scorta al testimone di giustizia e cittadino onorario di Leinì”.

