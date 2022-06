La compagnia Santibriganti lascerà la gestione del cartellone degli spettacoli teatrali a Settimo. Dopo 16 anni di impegno, il direttore artistico Maurizio Babuin ha salutato il pubblico attraverso un post sul profilo social del Teatro Civico Garybaldi.

Non c’è ancora un sostituto ufficiale ma la sindaca ha voluto ringraziare la compagnia che ha gestito il Garybaldi e organizzato stagioni teatrali “Senza il loro lavoro non sarebbero esistite. E di questo la città non può che ringraziarli. – dice la sindaca Elena Piastra, che ha anche la delega alla Cultura – [...]



