SAN SEBASTIANO DA PO. Lo scorso sabato sera, in piazza Agnelli a San Sebastiano da Po, un folto gruppo di cittadini si è radunato per dire no alla barbarie della guerra che si sta consumando in questi giorni in Ucraina.

I comuni di San Sebastiano da Po, Casalborgone e Lauriano hanno deciso di organizzare la fiaccolata per offrire alle proprie comunità un momento di raccoglimento e riflessione, sotto il vessillo della pace. Bambini ed anziani, membri di associazioni e semplici cittadini, tutti hanno portato con sé una piccola lanterna, accesa per simboleggiare la volontà di allontanare [...]