La coda di varia umanità!

In questi mesi di Coronavirus, sono aumentate le code per entrare nei vari negozi, che paiono più lunghe visto la distanza da osservare per stare in sicurezza. Noi esseri umani per quanto ipertecnologici ed evoluti socialmente, dopo due milioni di anni il nostro patrimonio genetico è caratterizzato in larga parte da ciò che abbiamo assimilato con comportamenti adottati per millenni quando abitavamo nelle caverne e la nostra unica preoccupazione quando ci si svegliava al mattino era restare vivi fino a sera, procurandoci da mangiare e di non essere mangiati. Ciò ha determinato quello che viene definito un comportamento detto present bias, ossia un ancoraggio al presente rendendo astratto e lontano il concetto di futuro. Ed ecco la coda, la vedo da lontano, e mi dico ma io devo comprare solo due cose veloci e poi torno a casa e allora d’istinto devio verso il secondo esercizio commerciale che vedo da lontano con sole due persone che aspettano il loro turno. Ma poi quando ritorno al precedente negozio, e non ci vuole una scienza per capirlo, la coda si è allungata e allora mi accodo ordinatamente per ultimo pensando che se mi fermavo prima adesso ero all’ingresso del negozio e sarebbe toccato a me. Avevo letto diverso tempo fa che come italiani stiamo in media per circa 400 ore in coda ogni anno. Il prossimo anno le ore cresceranno sicuramente, ma quello che voglio parlare è della varia umanità che si trova in questi giorni a fare la coda. Trovi le persone corrette e gelidamente silenziose o che si ascoltano musica con gli auricolari, quelli che iniziano un discorso e si tolgo la mascherina e cercano di avvicinarsi o peggio chiacchierano tra di loro molto vicini, altri che indossano la mascherina solo entrando nel negozio. Quelli che fumano e hanno la mascherina a mo’ di bandana e poi gli insofferenti, che strepitano contro tutti e ne hanno per tutti e poi buttano per strada il mozzicone di sigaretta. A questi ultimi bisognerebbe mandarli a “caté an capel”, a compare un cappello, e se vogliano esagerare a “trequare”, a tre punte! Questa curiosa espressione Canavesana vuole significare pagare una salata multa. La frase tra origine da caplà o caplada che vuole dire colpo dato con il cappello, può essere un inchino di cortesia nel salutare ma anche un rimprovero. Questo termine deriva da un antico gioco dei bambini detto spacciasot, vecchio gioco della buchetta, consistente nel gettare piccoli oggetti in una buca. Il lemma nasce dalla voce celtica suteg, porcile, perchè nel gioco i bambini si sporcavano giocando con la terra, e poi venivano sgridati e messi in punizione. La voce piemontese sot vuole dire buca, piccola fossa ma anche stupido e questo dice tutto. In conclusione stiamo in casa, e se usciamo armiamoci di pazienza nel rispettare quanto prescritto evitando gesti di insofferenza che non servono a nulla. Buona vita a tutti.

Favria, 24.04.2020 Giorgio Cortese

Nella vita quotidiana senza la speranza è impossibile trovare l’insperato.

