È morto a Torino il casellese Silvano Girotto (in foto), 83 anni ,noto come ‘Frate Mitra’.

Originario di Caselle Torinese, ex legionario ed ex frate francescano missionario in America Latina, combatté come guerrigliero in Cile, negli anni Settanta del secolo scorso e fu oppositore del dittatore Augusto Pinochet.

Missionario in Bolivia ebbe contatti con i gruppi guerriglieri contro il regime. Giustificando in alcuni casi la lotta armata si guadagno quel soprannome di “Frate Mitra”.

In Italia avvicinò le Brigate Rosse, pur non entrando nelle loro fila, e collaborò con i carabinieri alla cattura [...]