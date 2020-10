LA CHIESA DI SANTA CROCE

In questo periodo, nessun monumento eporediese è stato messo in Croce così

tanto, al punto da rischiare che gli si possa mettere una Croce sopra, quanto

Santa Croce. Trattasi d una chiesa barocca posta a sinistra di chi inizi ad

arrampicarsi verso l’Acropoli cittadina per Via Arduino.

Tale costruzione è soprannominata, come tutti sanno, tranne me, la “Giesa dle

cadene”, in quanto la piazzetta antistante risulta delimitata da materiale

metallico, oppure perché vi vengono raccolte tutte le cartoline inviate da

Sant’Antonio.

Venne commissionata nel 1623 dalla Confraternita del Suffragio, di cui facevano

parte tali Georgia Popolo e Anna Malo, notoriamente delle Suffragette.

Tale associazione contribuì a soccorrere la popolazione durante la terribile

peste del 1630, talmente grave che Anna Malo indossò la mascherina, si spaventò

dei mutamenti climatici, e chiese l’abolizione dello schiavismo.

Subì vari maneggiamenti durante tutto il Seicento, le venne predisposta

anteriormente una piazzetta con pavimento ciottolato, anche se Gigno Vinia

avrebbe preferito un selciato fatto di fagioli grassi.

Vi operarono nel tempo anche delle maestranze di Lugano, alle quali Gigno Vinia

chiese la preparazione della luganega.

Nel Settecento venne costruita la cupola (detta anche “Montagna di Merda”) e

installato l’altare in marmo, non si sa se pario o dispario.

In seguito la chiesa venne affrescata da Luca Rossetti, nato a Orta, o a

Safena. Pittore tipicamente barocco, si vantò tutta la vita di far cacare,

artisticamente, Vittorio Sgarbi.

Nel 1777 venne rifatto il Campanile, talmente alto che venne soprannominato

Barocco Siffredi.

Nel 1802 divenne la Chiesa della Confraternita di Santa Croce, nata dalla

fusione, peccaminosa, tra la Confraternita del Suffragio e la Confraternita

del Santissimo Nome di Gesù (che si sospetta fosse Gesù). Insomma, mancava

solo la Confraternita dell’Innamoramento Stato Alterato della Coscienza.

Nel 1850 venne edificata una nuova facciata in pietra di Viggiù, portata a

Ivrea dai pompieri in pompa magna. In seguito vennero ancora poste varie

composizioni scultoree, tra cui una deposizione ispirata a Canova, con grande

soddisfazione delle mie amicizie venete.

Ora speriamo nei restauri, visto che la Lega è appassionata di restaurazioni.

