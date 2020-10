LA CHIESA DI SAN BERNARDINO

Come vi ho promesso due settimane fa, oggi continuerò a triturarvi i maroni con

il mitico e mitocondriale San Bernardino, in questo caso parlandovi della

Chiesa omonima, situata nella zona eporediese denominata comunemente “Il

Convento”, per via del fatto che una volta vi era un Convento Francescano.

Oppure il soprannome e il fatto che vi fosse tale comunità potrebbe essere

puramente casuale, ma onestamente mi parrebbe una stronzata.

La Chiesa e il Convento vennero costruiti tra il 1455 e il 1457, insomma con

rara celerità, più o meno il tempo che occorre a scavare un metro di galleria

di servizio della TAV o a me a dichiararmi a una donna.

All’inaugurazione del sistema architettonico parteciparono il Vescovo di Ivrea,

Giovanni Parella di San Martino, che dal nome sembrerebbe dotato del dono

dell’ubiquità, e il Vicario Francescano di Milano, tale Gigno Vinia, che per

celebrare l’evento propose un connubio tra il risotto allo zafferano e i

fagioli grassi, la salsiccia no perché i vercellesi si sarebbero incazzati.

Presto la Chiesa risultò troppo piccola per i fedeli che accorrevano la

domenica in assenza dell’Ikea, quindi venne ampliata con la costruzione di

numerose nuove cappelle connesse, con rispetto parlando.

Il Convento ottenne la protezione di Amedeo IX di Savoia e di sua moglie

Iolanda di Valois, nonché di tale Anna Malo, che indossava la mascherina nel

timore che un suo soffio potesse far crollare la struttura come la capanna

di paglia del primo porcellino.

Col tempo il Convento andò verso il decadimento, diventando in periodo

napoleonico un deposito agricolo. Insomma, le centinaia di presepi lì riposti

dalla nota collezionista Georgia Popolo vennero presto seppelliti da cumuli di

granaglie.

Poi a inizio Novecento arrivarono i Nostri, che a Ivrea sono sempre stati gli

Olivetti, a salvare il complesso dal completo sfacelo.

Degli affreschi dello Spanzotti non vi dico nulla perché voglio ancora cavare

sangue dalle rape.

Ora vi saluto che vado a farmi sterilizzare insieme al mio gatto.

