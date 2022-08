La caussàgna d’l gorègn!

Il lemma gorègn significa in italiano tenace, coriaceo, temprato alla fatica. Difficile da masticare o digerire. Si tratta chiaramente di un aggettivo, al femminile gorëgna, attribuibile principalmente a persone ma anche a oggetti e a cibi di difficile masticazione e digestione. È una parola che deriva dal latino medioevale gurram, vimini e molto probabilmente deriva da una precedente parola gorra, pascolo che si collega ad una parola indoeurope da gorr, pecora montone. Adesso in piemontese ed in Canavese la persona gorégn rappresenta qualcosa di duro, forte, resistente alla fatica lavorativa. I Favriesi ed i Canavesani in genere sono un popolo gorègn, che nei secoli hanno lavorato e lavorano non solo la terra con con laboriosità ed in silenzio, e che adesso queste nostre radici sono un prezioso nostro patrimonio storico, il valore dell’essere umano laborioso. Tempo fa mi hanno raccontato una storia al riguardo. Dicono che i Canavesani sono teste dure e chi non la pensa come noi, tenderà sempre a fargli cambiare idea con le parole, con la forza, con chissà cosa. Bene, bisogna sapere che quando si cerca di provocare, spostare o trascinare via una testa dura, questa traccerà un solco con il naso e in quel solco resteranno i semi delle buone idee da cui cresceranno ottimi frutti. Il solco tracciato è la caussàgna, in italiano capezzagna che è il solco perpendicolare in capo al terreno alla fine del campo. Una parola che avrete sentito dire, purtroppo sempre più raramente e che indica ciascuna delle due strisce di terreno sulle testate opposte di un campo rettangolare, su cui l’aratro, giunto al termine di un solco, inverte la marcia per tracciare il solco successivo, viene anche detta in italiano capitagna, cavedagna e derivano tutte da una parola latina medievale capitianea, derivato di capitium, estremità , che riguarda il capo ed inteso, in questo caso, come termine del terreno agricolo e ricordiamoci sempre quando lavoriamo che nei campi la tèra a l‘è bàsa! La terra è bassa! Buona vita a tutti.

Favria, 8.08.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Non giudichiamo i giorni dalla raccolta che facciamo, ma dai semi che seminiamo. Felice lunedì.

Commenti